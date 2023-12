Joan Gaspart es persona non grata en el Real Madrid desde hace casi tres décadas. Y el sentimiento es mutuo para el expresidente del FC Barcelona, que este jueves ha confesado su deseo de que el conjunto blanco "baje a Segunda División" y ha reabierto la polémica del fichaje de Alfredo Di Stéfano por el eterno rival culé.

"Al Madrid le tengo mucha más manía que al Espanyol, que no le tengo ninguna", ha apuntado Gaspart en el programa Què t'hi Jugues de Cadena SER antes de afirmar que "así como quiero que el Espanyol vuelva a Primera lo antes posible, deseo que el Madrid baje a Segunda División".

Además, el exdirigente culé alardeó de haber sido nombrado "no grato" por el conjunto merengue al revelar que tiene enmarcada la carta en la que la entidad madridista le informaba de que no era bienvenido en el Bernabéu: "Florentino [Pérez] me dice que soy un cabrón por tenerlo enmarcado".

Gaspart también ha reabierto la polémica del aterrizaje de Di Stéfano en el Real Madrid, que compró una parte de los derechos del delantero a Millonarios cuando el Barça ya había comprado la otra parte a River —al final, los blancos compraron a los culés su parte—, haciendo referencia a la ética, que considera que "es de presente, de pasado y de futuro".

"Así como las cosas ilegales pueden prescribir, la ética no prescribe, la historia es la que es", ha señalado poco después de expresar que "tanto que hablan de ética en el Madrid, que nos devuelva las Copas de Europa y las Ligas que ganaron con Di Stéfano y todos quedamos en paz".

En estos términos se ha referido también al 'caso Negreira'. Considerando que "la ética es interpretativa", el catalán ha avisado de que hay que tener cuidado con ella, porque "hay muchos clubes que han tenido como delegados de equipo a ex árbitros internacionales".

"Yo creo que los árbitros son honestos y se pueden equivocar, como podemos equivocarnos los directivos y los jugadores", ha apuntado, al mismo tiempo que ha rechazado la idea de que "ningún club de fútbol español ha pagado por tener el favor de un árbitro".