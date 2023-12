El tremendo enfado de Imanol Alguacil con sus jugadores tras ganar por la mínima en Copa: "Se merecían empatar"

La Real Sociedad ha pasado a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras ganar por la mínima en la tarde de este miércoles al Andratx. Sin embargo, lejos de estar feliz por este nuevo paso de los suyos, Imanol Alguacil se ha mostrado muy enfadado con sus jugadores y ha sido muy contundente en la rueda de prensa.

"Contento no estoy, aunque hayamos pasado. Es una cura de humildad para nosotros. Sabíamos que sería difícil, que era un equipo que no perdía en casa desde abril, pero hemos jugado con la Real más potente en los momentos finales y han sido superiores a nosotros", dijo tajante el técnico txuri urdin.

"Los últimos 15 minutos no me han gustado nada y había gente buena, internacional en el campo", afirmó visiblemente enfadado, después de que al Andratx pusiera en aprietos a la Real Sociedad.

El entrenador reconoció la labor del Andratx, alegando que "seguramente seguramente trabajaron ayer 8 horas y entrenaron luego a las 20:00", por lo que considera que no hay excusas para ser inferiores a ellos en parte del partido.

"El Andratx merecía el empate. No han acertado y por eso hemos pasado. No es malo pasar así si aprendemos. Este partido deja claro que, si no haces las cosas serias contra rivales así, cuesta. Si queremos ser grandes, no podemos tener minutos así. Estoy enfadado", sentenció.

Para quien sí tuvo buenas palabras fue para André Silva, el único goleador del partido: "Todavía no está al 100%, ya lo dije, y este campo no es el idóneo para calibrar nada. Pero le va a venir bien el gol, y además ha sumado minutos. Ha trabajado, intentado hacer las cosas bien y ha hecho gol, que sirve para pasar. Satisfecho con su primer partido como titular".