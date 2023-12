La razón por la que Brahim Díaz copió el truco de Bellingham con las medias: "No se cansa de correr y..."

El Real Madrid saldó con victoria su choque ante el Granada y uno de sus protagonistas fue Brahim Díaz, que poco a poco se va asentando en los planes de Carlo Ancelotti. El centrocampista abrió el marcador en el minuto 26 tras un exquisito pase de Toni Kroos, sumando así su tercer tanto en tres de los cuatro partidos en los que ha sido titular.

El madridista, en este partido frente al cuadro nazarí, sorprendió al llevar las medias perforadas, algo poco habitual en él. Al terminar el partido, Díaz confesó que había seguido la técnica de Jude Bellingham para tener un mayor confort.

"Jude no se cansa de correr y no se le suben los gemelos, a mí se me subieron los dos últimos partidos. Así que lo he hecho por él. Y hoy no se me han subido", afirmó el hispano-marroquí.

Además, en esas declaraciones postpartido, Brahim se rindió a su asistente en ese primer tanto: "El balón que me mete Kroos es increíble y todo es más fácil al lado de estos jugadores. Este es mi juego, yo quiero seguir aquí, seguir aportando. De Toni le veo esos pases en los entrenamientos. Hoy me ha hecho uno brutal y por eso le he limpiado las botas".

Díaz tiene claro que quiere triunfar con la camiseta del Real Madrid. "He venido aquí porque me siento jugador del Madrid y creo que puedo dar mucho más. Es en el Madrid donde quiero estar", dijo, aunque también aseguró que para llegar a jugar con la selección española, otro de sus sueños, tiene que "tener minutos".