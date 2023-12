Athenea desmonta las acusaciones de Montse Tomé: "Los cambios los ha dicho nada más empezar la charla"

El partido de la selección española femenina de fútbol ante Italia, que a pesar de la derrota les clasificó para la Final Four de la Nations League, estuvo marcado por el inexplicable error de saltar al terreno de juego con diez jugadoras tras el descanso.

Al término del encuentro, la seleccionadora Montse Tomé culpó a Aitana Bonmatí de lo ocurrido: "En el descanso hicimos el cambio de Athenea por Lucía y luego cuando íbamos a entrar en la segunda parte Aitana nos avisa con poco tiempo de que no puede continuar. Por eso no tenemos tiempo para que Esther pueda calentar y entrar en el partido, por eso iniciamos con una jugadora menos".

Sin embargo, las palabras de Athenea del Castillo, autora del primer gol, desacreditan esa versión de Tomé, pues la jugadora del Real Madrid afirma que la entrenadora dijo los cambios que quería hacer "nada más empezar la charla".

"Hemos empezado con una jugadora menos pero no sabría decir el por qué. Son cosas que no se pueden volver a repetir. Ha sido un error y pedimos disculpas porque no se puede volver a repetir", comentó tras el encuentro Athenea, una de las dos futbolistas que precisamente se quedó en el vestuario en el descanso.

"Los cambios los ha dicho nada más empezar la charla, habrá sido un error de cálculo, no te podría decir. Es algo de lo que tenemos que aprender porque no se puede volver a repetir", reiteró.

La futbolista española dijo estar "contenta" por lograr la clasificación par ala fase final de la Liga de las Naciones, en la que se pondrán en juego tres billetes para los Juegos Olímpicos de París 24, pero "dolida" por el resultado de hoy: "Tenemos muchas cosas que mejorar".