El Cádiz carga contra DAZN por los comentarios de sus narradores durante su encuentro ante el Mallorca

El pasado miércoles, Mallorca y Cádiz disputaron en Son Moix su choque aplazado correspondiente a la jornada 13 de LaLiga y firmaron un empate que les sirvió a ambos para seguir fuera de zona de descenso. Un resultado que, eso sí, nadie sabe si podría haber sido distinto de jugarse cuando debía, a principios de mes.

No es esa sin embargo la queja que ha vertido el Cádiz este jueves en sus redes sociales en relación con el encuentro. Es cierto que se vieron 'perjudicados' para 'favorecer' al conjunto local, que perdía a su goleador Verdat Muriqi por la reubicación en el calendario del Israel-Kosovo, derivada a su vez de la delicada situación que se vive en territorio israelí por el conflicto armado con Palestina; pero ese no es el motivo de su enfado.

Para no dejar al Mallorca sin su mejor jugador —que curiosamente se lesionó en ese partido internacional, no jugó contra el Cádiz y no lo hará más hasta 2024— LaLiga solicitó ese aplazamiento, pero ambos conjuntos se mostraron conformes. El problema para los cadistas llegó el mismo día del partido y durante el transcurso del mismo, en la retransmisión, como explicaron en su perfil oficial de 'X'.

El Cádiz Club de Fútbol ha puesto en conocimiento de @DAZN_es el malestar existente por el tono de la retransmisión del encuentro del pasado miércoles en Mallorca.



Nuestra entidad centenaria merece el mismo respeto que cualquier otro club, por lo que no se entiende la falta de… — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 30, 2023

"El Cádiz Club de Fútbol ha puesto en conocimiento de DAZN España el malestar existente por el tono de la retransmisión del encuentro del pasado miércoles en Mallorca", comienza denunciando el club andaluz a raíz de numerosos comentarios negativos en su contra que supuestamente se produjeron durante la emisión del partido.

El Cádiz, antes de pronunciarse y para acreditar sus argumentos, realizó un informe interno para examinar con detenimiento la retransmisión, centrándose concretamente en los comentarios del narrador (Fran Guillén) y los dos comentaristas del partido (Iván Campo y Rodrigo Marciel); de los que destacaron diversos momentos en los que creen que no se trató con imparcialidad el partido.

En concreto, hay varios momentos que el Cádiz considera inapropiados: una acción en la pedían roja para Roger; comentarios que ponían en duda a David Gil, portero titular tras la lesión de Ledesma; demasiada efusividad narrando el gol bermellón; observaciones sobre el comportamiento de Iván Alejo y el resto del banquillo; y la entrevista a Rubén Alcaraz al acabar el encuentro recordando las palabras de Abdón Prats, que insinuó que el Cádiz "había viajado a Mallorca para no jugar".

Por todo ello, el comunicado prosigue y eleva el tono de la queja, reivindicando el honor del conjunto cadista: "Nuestra entidad centenaria merece el mismo respeto que cualquier otro club, por lo que no se entiende la falta de paridad por parte de los comentaristas. Entendemos que las retransmisiones deben ser equilibradas y no se puede tomar partido por uno u otro equipo, haciendo comentarios fuera de lugar sobre las acciones que se desarrollan durante los encuentros".

"Desde el Cádiz Club de Fútbol solicitamos respeto hacia nuestros jugadores y cuerpo técnico, y que las narraciones y comentarios sean ecuánimes y proporcionales a la profesionalidad de la competición", concluye la entidad amarilla. Mientras, desde DAZN nadie ha querido pronunciarse por el momento sobre unos comentarios que, si bien se sobrentiende que no llevaban maldad detrás, han molestado y mucho en la Tacita de Plata.