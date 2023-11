Del Nido advierte sobre el futuro del Sevilla: "No sabemos si cogeremos al club con vida"

José María del Nido Benavente ha sufrido este jueves un duro revés después de que el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de la capital hispalense haya rechazado las medidas cautelares que el propio abogado había solicitado para poder votar en la Junta de Accionistas del Sevilla el próximo lunes.

Una decisión que no ha sentado nada bien a quién controlase los designios del Sevilla entre 2002 y 2013, como dejó claro en su cuenta de 'X' alarmando sobre el supuesto estado financiero dramático del equipo nervionense: "Desgraciadamente no nos han concedido las medidas cautelares para votar en la próxima Junta General de Accionistas y no sabemos si cogeremos al Sevilla FC con vida".

"El club se desangra. Los actuales okupas —en alusión a los actuales componentes de la directiva sevillista— han solicitado un crédito de 107 millones de euros, hipotecando los derechos de televisión para la viabilidad de la entidad", prosiguió en su queja Del Nido, que pasó tres años en la cárcel por diversas tramas de corrupción antes de volver a centrar su atención en el Sevilla.

En este sentido, llamando de nuevo 'okupas' a José Castro y el resto de la junta directiva del Sevilla (incluido su propio hijo José María del Nido Carrasco), el actual dueño —que no presidente— del Cádiz aseguró que "la preocupación es enorme" y que por ello "el Sevilla FC no puede esperar": "A los okupas les duele el bolsillo, a mí me duele el Sevilla FC. La afición ha hablado, estoy deseando conocer la opinión de las familias Carrión, Alés y Guijarro".

El expresidente del Sevilla FC vive prácticamente obsesionado por recuperar el control de la entidad andaluza retomando sus funciones como presidente, algo que se antoja imposible en virtud del pacto de gobernabilidad que suscribió con el club en 2019 junto al resto de accionistas, que se extiende hasta diciembre de 2027.

Para él, sin embargo, ya no es válido. Por eso pretendía derrocar al actual Consejo de Administración sevillista haciendo uso de "más de 47.000 acciones entre propias y representadas", según sus propias palabras, pero finalmente no podrá votar —otra vez— en la Junta de Accionistas del Sevilla.