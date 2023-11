Quién es Nico Paz, la nueva joya del Real Madrid que dejó escapar la selección española

Nico Paz, a sus 19 años de edad, ya sabe lo que es debutar con la camiseta del Real Madrid y marcar un gol en el Santiago Bernabéu en un partido de la Champions League. El canterano, con su tanto de la remontada ante el Nápoles (4-2), firmó una de esas grandes noches que todo jugador blanco sueña con realizar alguna vez en su vida en el 'Coliseo Blanco'.

"Estoy muy feliz, es un sueño, ni me lo creía. Me atreví, estaba en modo automático, no sabía ni lo que estaba haciendo y le pegué... estoy flipando, la verdad. Mis compañeros estaban más felices que yo. El técnico y la plantilla me han felicitado, somos un grupo increíble y les quiero agradecer a todos", reconoció el propio Nico Paz, con una sonrisa de oreja a oreja, tras finalizar el quinto encuentro de la fase de grupos la Champions League.

Su llegada al Real Madrid

La nueva perla madridista, con 13 años de edad, fichó por el Real Madrid para fortalecer la plantilla del Infantil B de Raúl González. Su salto al conjunto blanco no fue nada fácil, pero gracias a su esfuerzo y trabajo se ha ido adaptando a las exigencias de las distintas categorías a las que se ha enfrentado como futbolista de 'La Fábrica'.

Nico, con una perseverancia única y sin hacer mucho ruido, tiró la puerta del primer equipo a base de goles, talento y liderazgo. Carlo Ancelotti, un auténtico especialista en descubrir nuevas promesas futbolísticas, premió al canterano y decidió subirlo con la primera plantilla para curtirlo entre los jugadores más talentosos del panorama internacional. El técnico italiano hizo que Paz debutara, de forma oficial, en la quinta jornada de la Champions ante el Braga, un recuerdo que quedará en la memoria del centrocampista blanco para toda la vida.

El 'ojito derecho' de Kroos

"Este chico debería entrenarse con nosotros todos los días porque es buenísimo". Estas fueron las palabras de un Toni Kroos que ya sabía el proyecto de futbolista que había dentro de 'La Fábrica' blanca. Asimismo, Carlo Ancelotti, tras el partido ante el Nápoles, alabó el gran encuentro de Nico Paz y augura un futuro brillante para el futbolista de 19 años: "Es un talento, un joven de la cantera que está trabajando con nosotros, que marcó un gol importante para él y para nosotros". Sin embargo, la imagen del encuentro ante los napolitanos fue la gran piña que se formó en torno al joven Nico, que fue arropado por todos sus compañeros haciendo que dicho momento se convirtiese en algo único y especial.

El fútbol en la sangre

El fútbol siempre ha estado presente en la familia de Nico. Su padre, Pablo Paz, fue un futbolista profesional que jugó durante muchas temporadas en España, concretamente en el Tenerife, club donde militó seis años compitiendo al máximo nivel. El defensa argentino, que debutó de forma oficial en Newell's, también compitió en el Real Valladolid y diferentes clubes modestos españoles hasta el 2013, año de su retirada.

¿Por qué eligió la selección Argentina y no España?

Nico Paz, a pesar de haber nacido en Tenerife, eligió jugar con la selección argentina, el país de nacimiento de su padre. Curiosamente, Pablo, en una entrevista para MARCA, declaró el motivo por el que su hijo se decantó por el combinado albiceleste. "Nico no tuvo que decidir, la Selección española nunca lo ha llamado. Surgió la oportunidad y a Nico le gustaba mucho, así que la aprovechó. Pudo entrenar con Messi, su ídolo", reconoció.

No obstante, el padre de la nueva joya blanca dejó la puerta abierta al combinado liderado por Luis De la Fuente: "Si España lo llamara, no sé qué haría Nico. Ahora mismo, si me preguntas a mí, creo que se quedaría con Argentina, pero depende de los momentos y situaciones. Él elegirá lo que sienta".