La increíble reacción de Rodrigo Riquelme al premio como mejor jugador del partido ante el Feyenoord: "¿Me estás vacilando?"

El Atlético de Madrid selló este martes por la noche en Róterdam ante el Feyenoord en 'De Kuip' su pase a los octavos de final de la UEFA Champions League ganando a domicilio 1-3 y dejando a sus oponentes holandeses sin opciones matemáticas de pasar a la siguiente ronda. El primer puesto del grupo, por lo tanto, se lo disputarán sin nada más que perder los colchoneros en el Metropolitano ante la Lazio.

El choque en Países Bajos puso de relieve todas las fortalezas del Atleti este año. Mucha solidez defensiva, como siempre, pese a un gol en contra que era imparable hasta para Oblak; pero sobre todo, una pegada inusitada. Y eso que esta vez tuvieron más fortuna de la cuenta con dos goles en propia, y tanto Griezmann como Morata no pudieron extender su buen momento goleador.

El caso es que el conjunto dirigido por el 'Cholo' sigue ganando sin importar las circunstancias gracias a una plantilla más comprometida que nunca. Quizá no haya tantos nombres de caché internacional, pero los prospectos de la cantera por los que está apostando Simeone están dando un rendimiento sideral.

Que se lo digan, por ejemplo, a Rodrigo Riquelme. El año pasado fue uno de los jóvenes revelación de LaLiga con el Girona, y aunque pareciese que no tendría hueco, es prácticamente titular indiscutible para el técnico argentino. Tanto, que ante el Feyenoord le empleó de carrilero izquierdo, una posición nada habitual para el talentoso mediapunta.

Poco le importó. De hecho, fue una oportunidad para demostrar que además de ser buenísimo y de tener un futuro brillante por delante, hará todo lo que haya que hacer para ayudar al equipo. Se tomó en serio su tarea, porque la UEFA le eligió como 'MVP' del encuentro por encima de otros cracks rojiblancos.

Sin embargo, en una exhibición natural de espontaneidad y humildad, ni él mismo podía creerse el premio que se acababa de llevar. Por eso, cuando una trabajadora del Atleti el acercó el trofeo todavía sobre el césped del estadio del Feyenoord, su respuesta no pudo ser más auténtica: "¿Para mí? ¿Me estás vacilando? Me estás vacilando, ¿verdad?".

La empleada colchonera le dio la enhorabuena, mientras 'RoRo' seguía alucinando con el galardón, intentando expresar cómo se sentía: "No me lo puedo creer, ¿es en serio? No me lo creo todavía. Para mí es especial porque he estado mucho tiempo peleando por jugar aquí, en el Atlético de Madrid, en el club de mi vida, y nunca pensé que pudiera ganar un 'MVP' del partido en Champions, en una victoria tan importante para nosotros. Es una pasada".