Volkanovski vuelve a entrenar después de su conmoción cerebral: "Tuve que seguir los protocolos médicos"

Después de la estrepitosa derrota por KO frente a Islam Makhachev, una de las grandes dudas que surgían en torno a Volkanovski era cómo y en qué tiempos se produciría su recuperación. Después de una conmoción cerebral los luchadores profesionales deben (aunque no siempre lo hacen) seguir unos protocolos de seguridad y el campeón dice haberlos pasado.

En este sentido, hemos podido saber, de boca del propio campeón del peso pluma, que el proceso va bien. El australiano ya ha hecho algo de sparring (entrenar con golpes) y parece que no presenta secuelas. “Acabo de tener mi primer sparring. Evidentemente, tuve que seguir todos los protocolos médicos para las conmociones cerebrales y así volver a entrenar. He seguido todos los protocolos al pie de la letra y no he tenido síntomas. Sigo funcionando bien. Me sentí muy bien. Recibí golpes y no perdí la conciencia. Así que estamos en marcha. Estoy muy, muy contento con esto", ha señalado Volkanovski .

Uno de los problemas después de recibir un KO severo es que la capacidad de absorber golpes suele mermar en los luchadores. Es como si cada luchador tuviera una cantidad ilimitada de resistencia y, una vez superada, nada vuelve a ser lo mismo. El KO que recibió Volkanovski fue duro pero no es el peor que recordamos. De hecho, no tardó en recobrar la conciencia. Eso fue una buena señal.

Prepararse para Topuria

Parece, por tanto, que Volkanovski progresa adecuadamente y podrá empezar el entrenamiento específico para enfrentar a Ilia Topuria en UFC 298, sin retrasos. "Me siento muy agradecido por el equipo que me respalda. Mi equipo y mis médicos han lidiado con miles de conmociones cerebrales, así que se aseguraron de que siguiera (los protocolos) al pie de la letra. Me siento genial. Pude entrenar todo el tiempo. Todavía tenemos mucho tiempo antes de llegar al campamento. Ahora puedo empezar un programa de entrenamiento completo", ha añadido el campeón de UFC.