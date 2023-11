Montse Tomé: "A la Asamblea de Rubiales no quería ir y se me obligó"

La sucesora de Vilda en el banquillo de la selección española femenina de fútbol, Montse Tomé, repasó en la noche de este lunes su situación como líder del vestuario de las campeonas del Mundo. La asturiana habló de todo lo ocurrido en los últimos meses ante los micrófonos de 'radioestadio noche' (programa de Onda Cero) e incluso confesó su papel en la Asamblea de Rubiales y su relación actual con el que fuera su superior, el ahora entrenador de Marruecos Jorge Vilda.

"No quería ir a aquella Asamblea; cuando se me obligó a ir hice lo que me obligaron a hacer, por eso el comunicado después", aseveró la entrenadora al respecto de esa reunión en la que muchos esperaban la dimisión de Rubiales y acabaron aplaudiendo su mensaje de continuidad.

Aquel gesto obligado colocó a la actual seleccionadora entre la espada y la pared. Su imagen en la reunión del 'respaldo' al presidente seguía muy clara en las retinas de todos los que la vieron asumir el papel de seleccionadora días después. Luego llegó su primera convocatoria, un episodio sin precedentes en la historia del fútbol español en la que muchos subrayaron la supuesta desconfianza de las jugadoras en Tomé.

"Con ellas [las futbolistas] no hay ningún problema que ellas puedan decir ni que yo pueda decir y siempre han tenido conmigo y hemos tenido con ellas una relación profesional y de respeto", advirtió antes de mandar un mensaje a la prensa por las noticias de aquellos días.

"Las dudas de la confianza de las jugadoras, las dudas de la continuidad en el cargo. Eso es algo que yo no sentía y no lo sentía y tampoco era cierto, pero al final los medios que lo hicieron decidieron sacarlo. Es algo que tampoco puedo controlar. Mi familia lo ha pasado mal por cosas que se han dicho de mí que no son ciertas, las jugadoras nunca tuvieron dudas sobre mí, siempre tuve su confianza", zanjó al respecto.

No he vuelto a hablar con Vilda

Por último, la actual seleccionadora quiso marcar las distancias con su exjefe, Jorge Vilda, al que acompañó como segunda entrenadora durante toda su etapa. "No he vuelto a hablar con él", sentenció rotunda-