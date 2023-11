La increíble estrategia de Jorge Martín para incomodar a Bagnaia antes del último asalto por el Mundial de MotoGP

Jorge Martín (Ducati) tiene ante sí este fin de semana la oportunidad de su vida. Sólo 21 puntos le separan de Franco Bagnaia (Ducati), líder del Mundial de MotoGP, con 37 de ellos en juego en el circuito de Cheste (Valencia) teniendo la Sprint y la carrera del domingo todavía pendientes. Una tarea casi imposible la remontada, pero soñar es gratis y el piloto español está poniendo todo de su parte para lograrlo.

Le valen múltiples combinaciones pero hay una premisa clara, por mucho que no sea sencilla: 'Pecco' debe comenzar lo más retrasado posible y él lograr si puede incluso la pole. Por eso mismo, el piloto madrileño ha dado en la 'Practice' de este viernes el primer paso para intentar presionar al italiano todo lo posible desde el minuto uno de este Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última cita del Mundial de Motociclismo.

Martín, consciente de lo que hay en juego, optó por una estrategia que para muchos podría rozar hasta la ilegalidad, pero que le ha servido para dejar a Bagnaia fuera de la 'Q2' y con mucho trabajo por hacer en la jornada clasificatoria del sábado. Mientras tanto, él fue segundo y demostró que tiene ritmo para salir arriba sábado y domingo y poner aún más contra las cuerdas al piloto transalpino.

El madrileño dejó claro que no quiere dar demasiado respiro al líder del campeonato, que no pudo estar con los mejores y tendrá trabajo 'extra' como le ha venido pasando en los viernes de este tramo final de campaña. Por eso, su táctica fue no dejar margen a que el turinés se sintiese cómodo y relajado en la pista, y para ello, Martín se dedicó en buena parte de los entrenamientos a realizarle un marcaje al hombre como si de un partido de fútbol se tratase.

Ya en la sesión libre de primera hora, Jorge Martín estuvo destacado en los puestos altos de la tabla de tiempos, al ser tercero, mientras que el actual campeón sólo era decimotercero, pero por la tarde es cuando ambos plasmaron sobre el trazado valenciano la tensión existente entre ellos. La batalla psicológica la ganó el piloto alentado por el calor del público local, y la deportiva también siendo mucho más rápido.

Ese marcaje provocó imágenes curiosas y prácticamente inéditas en la categoría, especialmente en los entrenamientos, tanto en la pista como en boxes. Si Bagnaia adelantaba a alguien para marcharse, Martín hacía todo lo posible por seguir en su rueda; si Bagnaia entraba al garaje, Martín le seguía la pista; y si Bagnaia se iba a una escapatoria, Martín no era menos e iba tras de él. Todo ello junto al baile de caídas y banderas amarillas sirvió para comprometer el fin de semana de 'Pecco' desde el principio.

Si se cuela @PeccoBagnaia, SE CUELA @88jorgemartin 😯



La estrategia del español que le ha funcionado para alejar a Pecco de la Q2 🧐#ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/g3gVCiUeqx — DAZN España (@DAZN_ES) November 24, 2023

Así las cosas, el piloto del Pramac Racing firmó la segunda plaza en la 'Practice' con un tiempo de 1:29.289, que sólo fue superado, con nuevo récord del circuito, por su compatriota Maverick Viñales (Aprilia), con 1:29.142. En la otra cara de la moneda, Bagnaia se vio condenado a quedar excluido de la Q2, en decimoquinta posición, y en la Q1 tendrá la presión añadida de tener que estar entre los dos más rápidos si quiere luchar por la pole. No puede perder la compostura ni los papeles.

Por detrás de ellos, ajenos a todo el lío que acompaña la pelea por el Mundial, el francés Johan Zarco, compañero de Jorge Martín, quedó a poco más de siete milésimas del madrileño demostrando que sus Ducati tienen mucho ritmo en el Ricardo Tormo. La primera Ducati oficial fue la del italiano Enea Bastianini, fuera de la 'Q2' también con el undécimo mejor tiempo a casi medio segundo de Viñales.

Además, Marc Márquez inició con buenas sensaciones su despedida del Repsol Honda Team al evitar la 'Q1' gracias a su óptima séptima plaza con una mejor vuelta de 1:29.459. No le fueron tan bien las cosas a su compañero Joan Mir, que no pudo hacer la 'Practice' tras una dura caída en el entrenamiento libre matinal que le llevó al hospital de Valencia donde la mejor noticia fue que no tiene ninguna fractura vertebral, aunque es duda, de momento, para el sábado.

Por otro lado, en Moto2 y Moto3, donde los títulos ya tienen dueño en las figuras de los españoles Pedro Acosta (Kalex) y Jaume Masià (Honda), respectivamente, los mejores tiempos del viernes fueron precisamente para el de Mazarrón, acechado por sus compatriotas Fermín Aldeguer (Boscoscuro) y Arón Canet (Kalex), y para Dani Holgado (KTM).