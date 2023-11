Fernando Alonso arrasa en redes sociales: TikTok le otorga su premio a 'Figura Pública del Año' en España

Fernando Alonso está acostumbrado a ganar dentro y fuera de la pista. Aunque los triunfos lleven una década sin llegar en Fórmula 1, sabe lo que es seguir ganando en otras categorías en las que muchos serían incapaces de demostrar su talento, y ahora también lo que es ganar a 'influencers' y figuras de renombre en su propio terreno, las redes sociales.

El piloto de Aston Martin fue galardonado este miércoles con nada menos que el premio a Figura Pública del Año concedido por la red social TikTok, que cuenta con cerca de 22 millones de usuarios en nuestro país. Un galardón otorgado fuera de su ámbito profesional y de la categoría que le debería corresponder, ya que la plataforma también premió al Barça Femenino como Marca de Mayor Impacto Social del Año, y al Real Madrid como la Mejor Marca Deportiva de 2023.

Alonso se impuso en la votación de los premios TikTok que reconocían a la figura pública de 2023 en España, por encima de cuentas con muchos más seguidores y dedicadas profesionalmente en exclusiva a la explotación de la red social china. De hecho, el piloto asturiano creó su cuenta apenas en febrero de este mismo año, y 'sólo' cuenta con 1,5 millones de seguidores, pero en su perfil sus vídeos suman más de 17 millones de reproducciones.

FERNANDO ALONSO gana el premio a FIGURA PUBLICA del año en los #PremiosTikTok de @TikTok_ES 2023 pic.twitter.com/22DdyEEt4M — CJotenses (@CJotenses) November 22, 2023

El bicampeón del mundo, que no pudo acudir a la gala de premios al estar en Abu Dhabi para la disputa del Gran Premio de este fin de semana que cierra la temporada, quiso enviar un mensaje a la ceremonia para dar las gracias por el premio recibido: "Hola a todos, me gustaría estar con vosotros, pero compromisos profesionales no me permiten estar ahí. Quería agradecer el premio en la plataforma de entretenimiento como TikTok, me hace muy feliz recibir este premio".

Desde que inició su trayectoria como piloto en F1, Alonso siempre ha sido muy amigo de utilizar y disfrutar las redes sociales, para lo bueno y para lo malo. Por eso, incluso a sus 42 años, no es extraño que se haya modernizado para seguir aficionado a interactuar con sus seguidores. Una actitud que, además, le ha ayudado a conectar en su mejor temporada en una década con los fans más jóvenes del 'Gran Circo'.

En otro orden, los premios también galardonaron al Real Madrid, que cuenta con 37,4 millones de seguidores casi 851 millones de reproducciones, como la Mejor Marca Deportiva del Año. Por su parte, el Barça Femenino, que desembarcó en TikTok en marzo de este mismo año y ya cuenta con 1,2 millones de seguidores, se alzó con uno de los premios en la categoría de Impacto Social.