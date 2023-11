Cristiano Ronaldo vs Messi: volverán a enfrentarse en febrero de 2024

Leo Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentarán en febrero de 2024 en la Riyadh Season Cup. Este torneo enfrentará al Inter Miami, Al-Nassr y Al Hilal con un formato de liguilla, por lo que el equipo de 'CR7' y el de Messi se enfrentarán. Neymar no podrá representar a su equipo por su rotura del ligamento cruzado anterior, que le apartará de los terrenos de juego hasta el final de la temporada.

Messi y Cristiano tendrán su particular 'the last dance' un año después de su último encuentro, cuando el PSG participó en esta competición amistosa el 19 de enero de 2023. Aún no se ha confirmado una fecha concisa, pero todo apunta a que el torneo se celebrará durante la primera semana de febrero de 2024.

Los dos mejores futbolistas de la última generación se han enfrentado 36 veces en partidos oficiales, con 16 victorias para los equipos comandados por el argentino y 11 para el portugués. En estos partidos, Messi le ha marcado 22 goles a su rival, por 21 de 'CR7'. El último partido oficial en el que se vieron las caras tuvo lugar el 8 de diciembre de 2020, un partido en el que el Barcelona cayó 0-3 frente a la Juventus en el Camp Nou con dos goles de Cristiano, ambos de penalti.

La Riyadh Season Cup se ha convertido en uno de los torneos no oficiales más atractivos para los aficionados al fútbol, y esta temporada es una fecha importantísima en el calendario deportivo, pues podría tratarse de la última vez que Cristiano Ronaldo y Leo Messi se enfrenten en un partido de fútbol.