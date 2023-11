Alonso y Verstappen defienden el enfado de Sainz por la sanción: "Es excesiva"

Carlos Sainz sigue muy enfadado por la sanción de la FIA por la que saldrá duodécimo en la carrera del Gran Premio de Las Vegas. El piloto de Ferrari no olvida que el cambio de motor de su monoplaza fue a consecuencia de un accidente provocado por agentes externos, lo cual considera que es, cuanto menos, injusto.

"La frustración y rabia que siento no se irán fácilmente, lo que ha pasado habla por sí solo", ha afirmado el madrileño tras lograr ser el segundo mejor en la clasificación.

"Había un problema de seguridad en el circuito que destrozó mi coche. Mis mecánicos debieron invertir cinco horas en construir un coche nuevo, y luego recibimos una penalización de diez puestos por algo que no tiene nada que ver con nosotros", ha añadido, asegurando que está "decepcionado pero no sorprendido".

El de Ferrari cree que "hay equipos rivales que aprietan para que reciba una penalización", por lo que está "extremadamente decepcionado y enfadado con la situación". Sin embargo, Max Verstappen y Fernando Alonso están de su lado en este asunto.

"Lo que debería cambiar es la penalización a Carlos. Es un poco excesiva", ha declarado el piloto asturiano de Aston Martin, una opinión que comparte el actual campeón del mundo. "Las reglas deben cambiar para casos así", ha asegurado Max Verstappen.

Al tener que hacer frente a esa sanción, el objetivo de Sainz se complica, pero no se da por vencido: "Me encantaría luchar por la victoria con Max y Charles, pero me toca una carrera en modo remontada, tratando de llegar arriba, así que será complicado".