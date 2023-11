Alba Silva desvela los detalles más desconocidos del accidente de Sergio Rico: "Tenía el alma en vilo"

El accidente de Sergio Rico el pasado 28 de mayo en El Rocío marcó un antes y un después en la vida del futbolista y su familia. El guardameta del PSG permaneció 83 días ingresado en el hospital hasta que pudo dejar atrás la gran pesadilla de su vida.

Ahora, su mujer, Alba Silva, ha dado más detalles sobre ese fatídico día en WAGS. Ellas también juegan, la docuserie de 'mitele PLUS' en la que muestra cómo es su vida, al igual que otras famosas mujeres de futbolistas como Mina Bonino (Fede Valverde), Paddy Noarbe (Marcos Llorente) y Zoe Cristofoli (Theo Hernández).

"El domingo del accidente estábamos todos preparados para grabar en El Rocío. Hasta que pasó lo que pasó. Es increíble cómo la vida te puede cambiar la vida en cuestión de segundos", afirma la influencer.

Silva confiesa que se enteró del accidente por su hermana Maca. "Cuando llegué allí me encontré a Sergio en el suelo y me puse nerviosa. No me dejaron acercarme a él. Fuimos detrás porque no me dejaban ir con él en la ambulancia y fuimos a la unidad hospitalaria móvil que habían montado en El Rocío. Lo único que quería pensar que no había sido tan grave", explica la joven.

Alba Silva reconoce que no quiere "recordarlo porque han sido los momentos más duros" de su vida. "Nos llamaron médicos porque estaba habiendo complicaciones. Tenía el alma en vilo".

Según relata, los médicos le informaron que la vida del guardameta llegó a correr peligro. Sin embargo, ella nunca pensó que se "iba a quedar sin él", y lo demostró con sus mensajes de positividad que transmitió en todo momento.

Estas declaraciones se unen a las que ya en el pasado mes de junio hizo a Europa Press, cuando reconoció que le pilló "dormida" y que "no había testigos y nosotros estábamos también a la espera del atestado para ver si se sabía algo más, pero no hemos podido saber tampoco mucho más".