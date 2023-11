El gol con más significado para Witsel: "Feliz y triste al mismo tiempo, porque perdí a mi abuela"

Debía ser una noche de plena felicidad para Axel Witsel, que se estrenó como goleador con la camiseta del Atlético de Madrid con un tanto que inició la victoria ante el Villarreal (3-1) este domingo. Pero no lo fue, pues el belga vivió una jornada agridulce.

"Feliz [por el gol] y triste al mismo tiempo, porque esta mañana yo perdí a mi abuela", reveló en rueda de prensa el centrocampista, que después de anotar miró al cielo y alzó las manos para dedicárselo su abuela. Pese a la pena por su pérdida, insistió en que "estaba feliz de hacer gol, porque hacía mucho tiempo que no marcaba un gol".

Witsel también analizó el triunfo del Atleti, que supuso la decimoséptima victoria seguida del equipo en el Metropolitano. "Es importante siempre hacer todo para ganar, especialmente en casa, la afición nos ayuda mucho", puso en valor, y reconoció que "en la primera parte no entramos con mucha intensidad o con la agresividad del partido con el Celtic", aunque mejoraron en el tramo final del primer tiempo.

La racha del conjunto colchonero, un récord histórico para los atléticos, no ha hecho que el equipo del Cholo Simeone desvíe el foco, que siempre está en ir "partido a partido", reconoció el belga. "No pensamos muy lejos. Estamos en un buen momento desde el inicio de la temporada, intentando cuidar eso, pero no pensamos en el final de la temporada", advirtió.

También destacó el nivel de Antoine Griezmann: "Es un jugador muy importante para nosotros. Está muy bien desde el inicio de la temporada, con unas estadísticas muy buenas de goles y asistencias, pero también es un delantero que sabe defender, trabajar para el equipo y eso también es una gran cualidad suya".

Y consideró, preguntado por la renovación de Simeone hasta 2027, que es un entrenador "top" del mundo. "Es parte de la historia del club; se ve cómo vive los partidos en el banquillo que es su vida. Estamos todos felices de que haya renovado", afirmó