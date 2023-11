Marc Márquez 'se ríe' de sus 27 caídas: "Algún récord tenía que batir este año"

Los fines de semana pasan en el Mundial de MotoGP y Marc Márquez sigue acumulando caídas. En este inicio del Gran Premio de Malasia, el piloto de Honda ha vuelto a sufrir dos arrastrones más. El primero de ellos le prohibió entrar en la Q2 y el segundo fue ya en la carrera al sprint. Sin embargo, el español ha decidido que lo mejor es tomárselo a broma.

"Algún récord teníamos que batir este año. Son las caídas, que no es el que mejor sienta, pero eso significa que lo estamos intentando, que incluso sabiendo que nos quedan pocas carreras sigo empujando, es mi compromiso con la marca, seguir dando el cien por cien en pista", ha afirmado a DAZN el piloto catalán.

"Es un día que ya se nos ha complicado en la sesión de clasificación. Saliendo desde el 20 es difícil. Con todo, hemos podido remontar bastante, pero cuando remontas tanto, tiendes a sobrecalentar los neumáticos, porque estás forzando más de lo normal y ha venido esa caída. He cogido la moto, he acabado la carrera, he podido hacer mi trabajo, que era dar vueltas, dar la información al equipo y mañana a ver si podemos hacer una carrera más estable", ha explicado.

Este año está siendo especialmente duro para el mayor de los hermanos Márquez, que ha visto como sus opciones a bordo de la moto se han reducido considerablemente, sobre todo en este tipo de acciones.

"En el pasado, podía salvar todas esas caídas. Incluso el año pasado, sin ir más lejos, podía salvar ese estilo de caídas, pero este año, sobre todo desde que hemos puesto esta aerodinámica nueva, no soy capaz. Sí que va un poquito mejor, parece que somos un poquito más rápidos, pero es un pelín más imprevisible la moto, cuando te puedes caer o cuando no", ha afirmado sobre ello.

Y es que no solo él se ha caído en este Gran Premio, pues también lo ha hecho su compañero, Joan Mir: "Estamos sufriendo más de lo normal, sobre todo cuando queremos forzar. Si no fuerzas... bien, pero Joan creo que tiene la misma mentalidad que yo, que es campeón del mundo y es de empujar en pista y dar siempre el cien por cien".