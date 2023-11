El juicio final de Dani Alves, en el aire: podría librarse por un "acuerdo previo de conformidad"

La incertidumbre en torno al futuro de Dani Alves podría llegar a su fin antes de lo esperado. El juicio para tomar una decisión sobre lo que presuntamente ocurrió el 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona estaba previsto para finales de este año, pero podría incluso llegar a cancelarse.

Según ha explicado la periodista Mayka Navarro en TardeAR, programa de Telecinco, "nadie quiere que este juicio se celebre. Nadie tiene claro si ese juicio se llegará a celebrar. Porque no va a ser un juicio fácil para nadie, ni para ella".

La propia Mayka Navarro cree que no se celebrará: "Me arriesgaría a decir que podrían llegar a un acuerdo previo de conformidad". De ser así, se evitaría también que la víctima pasase por otro difícil trámite.

La versión de la víctima, al descubierto

Esta hipótesis llega después de que salga a la luz la declaración que la joven hizo el pasado 20 de enero durante "más de una hora". "Me hizo daño en la rodilla y me quedó una herida... Él intentó que le hiciera una felación. Yo me apartaba todo el rato, hasta que me cogió del cuello y me empezó a dar bofetadas", afirmó en ella la víctima.

Además, también relató lo que ocurrió los últimos segundos que vio al futbolista tras la presunta violación: "Iba a salir yo primera y al salir estaba él en la puerta y me dijo 'tú no te vas a ir, me voy a ir yo antes que tú'. Entonces él salió y allí no si pasó un segundo o medio segundo o quince minutos, que yo recuerdo la sensación de no poder salir. Cuando pude salir, salí y solo vi a mi prima".