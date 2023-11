El recadito de Djokovic a Nadal tras ganar en París: "No pretendo, como otros, decir algo y luego actuar diferente"

Novak Djokovic nunca da puntada sin hilo, y lo volvió a demostrar este fin de semana tras la conquista de su Masters 1.000 número 40 en París -Bercy. El serbio se hizo con su séptimo trofeo en el certamen de pista dura de la capital francesa y se acordó de Nadal en una rueda de prensa en la que confesó que va lanzado a por el objetivo de convertirse en el tenista con más títulos de la historia.

El tenista balcánico de 36 años ha sido el gran dominador de este curso 2023 en una temporada marcada por su gestión de apariciones en torneos. Nole sabe que las fuerzas ya no dan para disputar todos los títulos, pero ha sabido rentabilizar al máximo sus apariciones. Así, tras conquistar seis títulos y la cima del ránking, reconoció que piensa en alcanzar la marca del hombre con más títulos en sus vitrinas.

"Voy por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso", declaró confiado, con 96 trofeos ya en su colección (24 de ellos títulos de Grand Slam), tras su victoria en París.

Una declaración de intenciones con mención, entre líneas, para Rafa Nadal, su gran rival. "Por eso que no le agrado a la gente. No pretendí como algunas personas... decir que no es mi objetivo, y luego comportarme de manera diferente... Siempre traté de estar en línea con lo que creo", expresó, muy seguramente, con las recientes declaraciones de Nadal en mente.

"Yo creo que Novak en ese sentido lo vive de una manera más intensa de lo que lo he vivido yo. Para él sí hubiera sido una frustración mayor no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido", respondió Nadal a Juanma Castaño cuando, hace unas semanas, fue preguntado por la carrera de títulos con el tenista serbio en una entrevista exclusiva ofrecida en Movistar+.

En cualquier caso, más allá del cruce de opiniones, Djokovic quiso dejar claro que su ambición no tiene límites. "En lo que respecta al récord de torneos ATP ganados, todo es posible. ¿Por qué no debería intentar batir ese récord también? Ahora tengo 12 menos [que Connors] pero también tengo algunos años más de tenis exitoso. Intento disfrutar de estos momentos que ahora significan y valen el doble. Cuando consideras la etapa de mi vida y carrera en la que me encuentro, ganar un torneo tan grande significa mucho para mí", sentenció.

El tenista de Belgrado está a una sola victoria en las ATP Finals de sellar el número uno definitivo en esta temporada y, además de la lucha por la Copa de Maestros, su mente piensa ya en la lucha por la conquista de la Copa Davis en Málaga, el último compromiso de este año 2023.