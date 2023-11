Novak Djokovic, la 'bestia' serbia que no se cansa de ganar... ni de lanzar dardos 'envenenados' a Rafa Nadal

Novak Djokovic volvió a demostrar en la final del Masters 1.000 de París que está hecho de otra pasta. El gen ganador del serbio hizo empequeñecer a un Grigor Dimitrov que logró alcanzar su mejor nivel de juego en años durante el torneo parisino. Sin embargo, la gran variedad de golpes del búlgaro no sirvió de nada ante la maestría, experiencia y el hambre por seguir agrandando su leyenda del jugador nacido en Belgrado.

Después de dos meses de inactividad tras conseguir su Grand Slam número 24 en Nueva York (US Open) , 'Nole' volvió a lo grande y, a pesar de arrancar la semana con ciertas dudas y ciertos problemas físicos, pudo certificar, prácticamente, el número uno mundial hasta final de año.

La única posibilidad que tiene Carlitos Alcaraz de arrebatar la punta del iceberg a Djokovic (existe una diferencia de 1490 puntos entre ambos tenistas) es venciendo todos sus partidos del ATP Finals y que el serbio pierda absolutamente todo en la fase de grupos del último torneo de la temporada, un hecho 'casi' imposible observando el momento de forma que atraviesa Novak.

Los increíbles números de Djokovic

Con 36 años, la temporada de Novak Djokovic está siendo para enmarcar y quedará registrada en los libros de historia de este deporte. El serbio, que ha conseguido alzar tres de los cuatro Grand Slams de la temporada 2023 (solo pudo pararlo Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon), conquistó en París su título número 40 de Masters 1.000, un número que supera con creces los 36 de Rafael Nadal, segundo tenista con más trofeos de este calibre.

Asimismo, el de Belgrado, que suma 400 semanas como número uno mundial, se ha marcado como próximo objetivo alcanzar y superar a Jimmy Connors (109 títulos) para consagrarse como el tenista con mayor número de títulos ATP logrados a lo largo de la historia. No obstante, Novak (97) deberá de adelantar antes a Roger Federer (103) para intentar dar caza a un nuevo galardón.

El dardo envenenado de Novak Djokovic a Nadal

Djokovic, tras lograr su victoria número 31 de los últimos 32 partidos que ha disputado, compareció en rueda de prensa en París y reconoció que intentará alcanzar "todos los récords" que estén disponibles: "Nunca he tenido problemas en decirlo y es por eso que a la gente no le gusto".

"No pretendo como otros decir que ese no es mi objetivo y luego actuar de forma muy diferente. Siempre actúo de la manera que creo", añadió el serbio, haciendo referencia a las últimas palabras de Rafa Nadal diciendo que para Djokovic sería una "mayor frustración" no terminar su carrera como el jugador con más Grand Slams de la historia.