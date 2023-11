El Newcastle logra un gol de récord para el VAR: ¡Hasta cuatro revisiones distintas!

Desde que se instauró el sistema del videoarbitraje VAR a nivel global, en 2019, son prácticamente infinitas las jugadas que ha tenido que analizar, revisar, autorizar, legalizar y anular para velar por un fútbol más justo. Manos, penaltis, faltas, saques de banda, de fondo, empujones... todo lo que pueda suceder en un terreno de juego ha pasado por el filtro del 'ojo que todo lo ve' del deporte rey.

Sin embargo, nunca un equipo de árbitros VAR había tenido tanto trabajo en una sola jugada, en la que se unen todos los elementos anteriores para crear una situación caótica e inédita. Un impasse del juego que acabó con gol del Newcastle ante el Arsenal en la pasada jornada de la Premier League, y que sirvió a las 'urracas' para llevarse los tres puntos en St. James' Park frente a los pupilos de Mikel Arteta.

Corría el minuto 64 de partido cuando Joelinton apareció al segundo palo de la meta defendida por David Raya para cabecear un balón que acabó empujando Anthony Gordon a gol. Sin embargo, la jugada estuvo envuelta en una cuádruple polémica que el VAR tuvo que ir escudriñando paso a paso hasta llegar a la conclusión de que se trataba de un gol válido.

Joe Willock salvó primero un balón casi imposible en línea de fondo que el VAR interpretó que no llegó a salir completamente del terreno de juego, aunque la imagen sugiera lo contrario; después entró a analizar el cabeceo de Joelinton en el segundo palo, en el que decidió no señalar ni falta por empujón sobre Gabriel ni mano del centrocampista brasileño; y por último se tiraron las líneas para aclarar que no había fuera de juego de Gordon en el remate.

Después de la odisea de revisiones, alguna más discutible que la otra, el árbitro señaló el círculo central y concedió un gol que, a la postre, provocó la furibunda reacción de Arteta en rueda de prensa: "Por favor, buscad ayuda porque es una vergüenza absoluta que ese gol haya sido concedido. Es una vergüenza absoluta. No es gol. Por muchas razones no es gol. Por más de una razón, por lo menos, no es gol".

"Es muy difícil competir en este nivel, hay mucho esfuerzo detrás y es una absoluta vergüenza. Otra vez me siento avergonzado. Llevo muchos años en este país y esto no está al nivel para describir a esta liga como la mejor del mundo", finalizó su alegato el técnico gunner, indignado con la decisión de un sistema que venía para acabar con la injusticia y la polémica en el fútbol y que a veces consigue lo contrario.