"Creo que esta carrera de Puerto Vallarta es diferente a todas por todo lo que ofrece"

Imposible haber encontrado una fecha mejor para una carrera en México y uno de sus rincones mágicos, Puerto Vallarta. Allí, bañado por el Pacífico y con la protección de la Sierra Madre, ese pequeño pedazo de paraíso acoge a miles de atletas para celebrar la segunda edición de Puerto Vallarta by UTMB, que coincide con la celebración del Día de los Muertos, algo más que una fiesta en este país. La Catrina más alta del planeta preside la carrera, majestuosa desde el malecón, mientras un poco más abajo, Alejandro Ochoa, director de la carrera, no para un momento quieto.

Tan cerca de la carrera, ¿qué le inquieta?

Ya está todo el trabajo de muchos meses hecho, así que lo importante es la armonía de todo, que nada falle y los corredores puedan disfrutar de esta experiencia.

¿Qué se va a encontrar el atleta o turista que llegue a Puerto Vallarta?

Quien llegue aquí se va a encontrar una experiencia muy mejicana, en un destino de playa, con mucho sabor y una gastronomía y una cultura muy amplia. También puede esperar humedad, calor y un Pacífico espectacular.

Y encima coincide con la semana de los Muertos...

Sí, justo, la carrera está en ese marco y eso llena de color, de simbolismo y de decoración toda la parte del Malecón. Se llena de luces, catrinas y calaveras por esta festividad tan especial. Estará presente toda esa esencia de recordar a quiénes queremos de manera alegre.

Alejandro Ochoa, director de Puerto Vallarta by UTMB utmb

¿Con qué carrera sueñan en el futuro de Puerto Vallarta by UTMB?

Soñamos con una propuesta diferente con una carrera que se vive de una manera muy diferente a las otras. Esperamos que con el paso del tiempo los corredores valorarán lo que se involucra la población local, desde la comida a los premios. Buscamos que la comunidad de corredores y la propia local, por este cariño que le ponemos al proyecto, vaya creciendo año tras año.

¿Qué atleta la gustaría que viniera aquí, si pudiese elegir a uno?

Creo que a un atleta que busca una experiencia diferente, no podría elegir a uno, no busco nombres de corredores grandes. Buscamos a quien tiene la valentía de viajar para correr en este destino.

¿Qué le falta todavía a la carrera?

Yo creo que en estos proyectos las áreas de oportunidad son permanentes, y ahora que algunas están cubiertas estamos enfocados a cubrir otras, pulir cosas, escuchar al corredor para que la experiencia sea más atractiva para ellos y para los acompañantes, que son indispensables para nosotros.

La seguridad en esta carrera es total, los corredores no tienen de qué preocuparse

¿Espera más corredores españoles en próximas ediciones?

Yo espero que sí, ahora hay más vuelo y es fácil llegar aquí. Aquí el atleta español se va a encontrar un paisaje diferente al que está acostumbrado de Pirineos: verá ríos, cascadas, selva... No le va a decepcionar.

¿Y cómo se conjuga una carrera masiva de este tipo en un escenario como este desde el punto de vista de la sostenibilidad?

Es un punto que tenemos muy en cuenta, como lo hace UTMB, en cuanto al número de corredores en la montaña y el manejo de residuos y desechos. Es un tema que no podemos perder de vista y cada vez nos esforzamos más para no dejar huella, y más en un país como este en el que no hay tanta regulación al respecto. Creemos que ese evento es una referencia para el crecimiento del trail en México.

¿Y el tema de la seguridad?

Es un tema que no podemos pasar nunca por alto porque hay que convivir con él, pero la coordinación con el Gobierno ha sido máxima y el apoyo del país es total en esta carrera, con la organización, los corredores y los atletas. Es una carrera completamente segura.

¿Dormirá durante los días de carrera?

No, no creo, me tocará una vigilia de varios días que haré con mucho gusto con mi equipo.