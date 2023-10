Aitana Bonmatí, la nueva Balón de Oro: la mujer que se hizo hueco en un mundo de hombres... y que lleva el apellido materno

AFP via Getty Images

Aitana Bonmatí ha ganado el Balón de Oro durante este lunes 30 de octubre en París. La jugadora del Barça se convirtió así en la tercera española en conseguir este impresionante galardón siguiendo la estela de Luis Suárez y Alexia Putellas, que se lo ha llevado en dos ocasiones.

La centrocampista nacida en San Pedro de Ribas, Barcelona, lo ha ganado prácticamente todo durante pasada temporada: Mundial, Champions, Liga y Supercopa, siendo, además, la MVP del campeonato del mundo, mejor jugadora de la Champions y Supercopa, y la futbolista más destacada del año para la UEFA. En condiciones normales, cualquier persona estaría satisfecha con el trabajo de todo el año, pero Aitana, según Cristian Martín e Ignasi Cardó, representantes de la catalana, es "insaciable" y quiere ir "a por más", comentaron en una entrevista del País Semanal.

El 'secreto' del apellido Bonmatí

El primer apellido de Aitana, Bonmatí, pertenece a su madre Rosa, la cual peleó, junto a su marido Vicent y un gran grupo de personas, para cambiar la legislación y la norma paternalista que había en España en esos años. Cuando nació Aitana, su madre quiso ponerle Bonmatí como primer apellido, pero las leyes hicieron que eso fuera imposible. "Mis padres son personas que siempre han querido cambiar el mundo y la desigualdad entre hombres y mujeres", añadió Aitana. Durante los primeros 16 meses, la jugadora del Barça se apellidaba Bonmatí Guidonet, como su madre, hasta que consiguieron cambiar el contexto legal y pasó a llevar los apellidos que tiene actualmente: Aitana Bonmatí Conca.

Su pasión por la cultura

"La casa de mis padres no sé si es una casa o una biblioteca", añade Aitana. Por ello, la cultura ha estado muy presente en la vida de Bonmatí. Se considera una fanática de la historia y de la II Guerra Mundial. No obstante, a la ganadora mundialista le gusta leer absolutamente de todo y, en la actualidad, está leyendo la biografía de André Agassi, 'Open', la cual la tiene sorprendida por el odio que tenía el tenista estadounidense a su propio deporte. "Tantos años jugando al tenis y odiándolo. ¿Cómo es posible?", se preguntaba la futbolista. En cuanto a la música, la catalana opta por el pop anglosajón y la musica de su tierra: Ed Sheeran, Post Malone, Coldplay, The Tyets o La Pegatina, entre otros.

La importancia de cuidarse

La jugadora que más veces ha jugado en un terreno de juego desde 2018 (242 encuentros), según datos facilitados por Fifpro, sabe de la importancia que tiene cuidarse cada día de su vida para mantenerse en la cúspide del fútbol mundial. Por ello, la blaugrana tiene una rigurosa dieta que, como es habitual, empieza desde por la mañana. Dos tostadas de pan de espelta con aguacate y queso manchego, un café con leche de avena y un kiwi amarillo son los ingredientes que activan el cuerpo cada mañana de la futura ganadora del Balón de Oro.

Segura, "fría y dura"

La seguridad de Aitana Bonmatí ha sido siempre una de las características más significativas de la catalana sobre el terreno de juego, como era habitual, por ejemplo, en su ídolo Xavi Hernández. Por ello, esta particularidad la trata de llevar a cabo en su día a día: si dice algo que no está segura, lo mira en el móvil de forma instantánea, aunque siempre "con moderación", ya que "quita mucho tiempo" de su vida.

Una vida, precisamente, que estuvo siempre marcada y acompañada por una pelota de fútbol. Aitana, desde muy temprana edad, pasaba los fines de semana en la calle hasta que caía la noche y se llevaba "un bocadillo" para no perder tiempo de juego. Bonmatí, que siempre se consideró "fría y dura", se hizo hueco en un 'mundo de hombres' a base de empuje, ganas, ilusión y, sobre todo, fútbol del bueno.