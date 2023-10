Guardiola responde a Messi tras comparar su Barça con la Argentina de Scaloni

Hace unos días, a raíz del debate que hay en la sociedad y prensa argentina, Leo Messi comparó la selección de Scaloni, campeona del Mundial de Catar, con el mítico FC Barcelona de Pep Guardiola, que ganó todos los títulos.

"Creo que este equipo es impresionante, sigue en crecimiento. El Barcelona fue el mejor de la historia, ¿es mucho no? Este equipo está muy cerquita, ha sido campeón de América, del mundo, tenemos grandísimos jugadores, tenemos un estilo de juego muy marcado, que nos identifica, esperemos seguir en este camino", afirmó el astro del Inter de Miami.

En la previa del derbi de Manchester, Pep Guardiola ha sido preguntado por las palabras de su pupilo, a quien no ha puesto en duda: "Con la intuición y la calidad que tiene Messi para analizar lo que pasó en la cancha del fútbol mundial y ha estado en ambos lados, ¿por qué no le voy a creer? No puedo hablar de Argentina porque no estoy. Él estuvo en Argentina y Barcelona, así que es bonito".

El entrenador catalán, además, ha alabado a la selección de Scaloni. "La calidad individual que tienen en los porteros, los defensores y en todo... Por eso son campeones del mundo. Tú no eres campeón del mundo si no tienes algo especial en todos los aspectos, especialmente en las habilidades, pero también es increíble la mentalidad", ha afirmado.

Guardiola añadió que la selección argentina le "sorprendió en los momentos difíciles como en los cuartos o en la final" y destacó que fue "una de las mejores finales que he visto".