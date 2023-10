Khabib aclara por qué no estuvo en la esquina de Makhachev en UFC 294

Khabib Nurmagumedov se retiró como luchador de MMA el pasado 24 de octubre de 2020 tras derrotar a Justin Gaethje en su tercera defensa del título de peso ligero de UFC. Esto ocurrió poco tiempo después de que su padre y entrenador falleciera por complicaciones derivadas del Covid. El peleador explicó, visiblemente emocionado, que se alejaba del octágono para estar con su familia, tal y como había prometido a su madre.

Aunque muchos esperaban que el retiro fuera una etapa pasajera, el luchador se ha mantenido firme a sus palabras de aquel día. No obstante, sí se ha visto repetidamente a Khabib acompañando a Islam Makhachev, de quien se ha convertido en parte de su equipo técnico como entrenador. De hecho, hace apenas dos semanas, Makhachev publicaba en Instagram unas imágenes con él: "El primer entrenador se ha unido al campamento de entrenamiento, nada ha cambiado sólo sudamos mucho más". Es por eso por lo que resultó extraño no verle acompañando a Makhachev el gran día de la pelea contra Alexander Volkanovski.

A pesar de no haber estado presente en el evento, el excampeón de UFC sí felicitó a Makhachev a través de las redes sociales: "El mejor luchador del mundo a día de hoy. Te quiero hermano y enhorabuena".

Después, aclaró los motivos por los que no estuvo en UFC 294: "Si me preguntáis dónde he estado, por qué no estuve en la esquina, ya he respondido a esta pregunta. No voy a peleas, no voy a las esquinas y he abandonado completamente todo lo relacionado con las MMA. Os pido que aceptéis mi decisión, tal y como han hecho mis hermanos, amigos y compañeros de sparring".

Según publica Bloody Elbow, Umar Nurmagomedov —primo y compañero de equipo de Khabib— ha explicado que los viajes y los largos campamentos de entrenamiento, incluso como entrenador, resultan demasiado duros para él.

"Creo que tiene en la sangre entrenar a luchadores y no creo que pueda parar de hacerlo. Él seguirá en el equipo conmigo, mi hermano y otros compañeros, pero no de la misma manera". Umar ha explicado que Khabib no quiere viajar ni desplazarse a los campamentos durante largas temporadas y que quiere estar centrado en su familia.