Makhachev aplasta a Volkanovski con un KO brutal en el primer asalto

Que las MMA tienen un fuerte componente de impredictibilidad es ya casi una afirmación de perogrullo. Pero de todos los resultados posibles del segundo enfrentamiento entre Alexander Volkanovski e Islam Makhachev, el que finalmente se dio fue el menos esperado. ¿A quién se le iba a pasar por la cabeza que el daguestaní iba a noquear con un high kick al rey del peso pluma en el primer asalto?

La pelea empezó igualada, con intercambios de lucha de los que Volkanovski, por cierto, no salió nada mal parado. La fuerza que tiene es verdaderamente desproporcionada para su tamaño y consiguió revertir varias veces la posición a Makhachev contra la reja. Las cosas no pintaban mal para el australiano pero el Daguestaní tenía un as bajo la manga: low, middle, low, middle, low… high kick. Y ahí se acabó la pelea:

Lo hemos visto más de una y más de dos veces en UFC. ¿Quién no se acuerda de la segunda pelea entre Jon Jones y Daniel Cormier? Lo que no nos esperábamos es que le pasara a Volkanovski, que cayó a la lona y ya nada pudo hacer para evitar su finalización.

Con esta victoria el daguestaní se convierte en campeón indiscutible de las 155 libras y en uno de los campeones más dominantes de UFC. Realmente no podemos saber dónde está su techo y no parece que haya nadie en su división que le pueda hacer sombra. Ayer Justin Gaethje se postuló como el siguiente retador, pero vistos sus resultados con Nurmagomedov y Oliveira está por ver que le llegue el nivel.