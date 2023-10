Muere la culturista Raechelle Chase a los 40 años por causas desconocidas

Hace apenas unas horas se confirmó la muerte de la influencer y culturista Raechelle Chase a los 40 años de edad. Un nuevo golpe a la familia del culturismo, que en los últimos meses ha perdido a varias figuras importantes y ahora vuelve a vestirse de luto.

El fallecimiento de la neozelandesa ha sido confirmado por Keith O'Connell, amigo de Chase, aunque no ha podido adelantar más detallas. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte, aunque nuevamente se repite un patrón: se ha dado en condiciones y circunstancias "repentinas e inesperadas".

Sin embargo, el mayor drama es el de la familia que deja detrás la culturista. Cinco hijos bajo su cargo y cuidado que ahora deberán salir adelante sin su madre. Precisamente la hija mayor, Anna, se despidió con tristeza de Raechelle en redes sociales: "Era comprensiva, bondadosa y siempre nos daba los mejores consejos. Era una mujer muy ambiciosa que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. La echo muchísimo de menos y ese amor nunca se desvanecerá".

Su amigo Keith O'Connell, encargado de confirmar el fallecimiento de Chase, también quiso despedirla: "No voy a mentir, muy pocas cosas en mi vida me han afectado tanto como tu fallecimiento... Te quedaba tanto por vivir... Tanto amor que dar... Fuiste, sigues siendo y siempre serás una de las almas más bellas y amables que he conocido".

Raechelle Chase hizo historia en su país, Nueva Zelanda, al convertirse en la primera mujer que participó en el concurso de culturismo Figure Olympia, en el año 2011 en Las Vegas, Estados Unidos; y se suma así a la lista de decesos de culturistas en 2023, todos concentrados en los últimos meses y envueltos también en misterio.

Una situación que preocupa, y mucho, a todas las personas que se dedican a esta disciplina, muy castigada en los tiempos recientes, especialmente por la cantidad de fallecidos y la muchos de estos por causas desconocidas: Christian Figueiredo, Neil Curry y Catalin Stefanescu, fallecidos sin explicación; Justyn Vicky y Jo Lindner por enfermedad diagnosticada.