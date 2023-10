Hazard se sincera después de su retirada: "Pasé años difíciles en el Real Madrid"

Eden Hazard se retiró hace unos días de manera definitiva de los terrenos de juego y, tras disputar un encuentro benéfico en Calais (Francia), quiso romper su silencio y habló sobre su despedida y los últimos años tan "difíciles" que pasó en el Real Madrid.

El exjugador belga declaró que las últimas temporadas de su carrera en el club blanco fueron muy complejas. "Pasé años difíciles en el Real Madrid", admitió.

Asimismo, reconoció que siempre había pensado en retirarse cuando llegara el día que no disfrutase sobre un terreno de juego. "Siempre dije que pararía cuando ya no me divirtiera y dejé de hacerlo mientras entrenaba. No jugaba. La decisión fue sencilla, aunque puedo decir que jugué en el club más grande del mundo. No quería ir a jugar a ningún lado por dinero", dijo en una entrevista con el medio francés L' Avenir.

Asimismo, el exfutbolista de 32 años reconoció que, por el momento, no extraña el mundo del fútbol. "Me estoy tomando un tiempo para mí. Por supuesto que lo extrañaré. Estoy en paz conmigo mismo", añadió. Además, recalcó que esta "decisión" no fue "difícil" porque la había madurado durante un tiempo: "Estuve pensando en esto desde que dejé la selección belga (tras el Mundial de Qatar). Veo partidos, mis hijos juegan... así que nunca estaré alejado del todo".

La nueva vida de Hazard

Por último, Eden habló sobre su nueva rutina y reconoció que, en su día a día, está "disfrutando de la vida haciendo cosas normales, como jugar al golf o montar en bicicleta": "Quiero ser una persona normal", dijo Hazard, que sigue viviendo en Madrid para mantener la estabilidad de su familia.