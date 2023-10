El entrenador del Maccabi achaca la derrota a la guerra: "Representamos a Israel, no nos rendimos nunca y ganaremos"

El entrenador del Maccabi Tel Aviv, Oded Kattash, señaló tras la derrota sufrida en Euroliga este miércoles en la pista del Valencia Basket por 75-66 que su equipo intentó estar centrado en el baloncesto, pero que no encontró energía ni ritmo, y lo achacó a la situación que vive su país.

"Hemos intentado encontrar energía y estar centrados en el partido, ha sido una lucha venir aquí, pero en esta situación el baloncesto es secundario y no hemos podido encontrar la energía. Intentábamos centrarnos en el baloncesto, dar lo mejor de nosotros y me sabe mal haber decepcionado a nuestros seguidores en Israel, pero no es fácil jugar en estas circunstancias", explicó.

"No hemos encontramos el ritmo. Nuestros pensamientos cada segundo están con la gente en Israel y con los soldados. Dentro de dos días intentaremos ser mejores y encontrar una mejor energía", añadió tras felicitar al Valencia.

El técnico dijo que no pueden pensar más allá de unos días y que no sabe si podrán volver a jugar en Israel: "Me gustaría que la situación se solucionara en poco tiempo, pero eso no se sabe, no sabemos qué pasara en dos semanas. Tratamos de estar juntos. Seguimos luchando y al final ganaremos".

"Estamos viviendo un tiempo duro que afecta a todos. Somos un equipo y jugamos juntos, nos apoyamos. Lo intentamos hacer en la pista y fuera de la pista. Esto afecta a cada persona y a cada jugador de manera diferente, pero estamos ahí para apoyarnos y ahora más que nunca es importante estar juntos. Representamos a Israel, no nos rendimos nunca y ganaremos", insistió.