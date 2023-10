El Barça reconoce que el 'caso Negreira' "no ayuda" económicamente al club

El vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu, ha reconocido que el 'caso Negreira' en general, no la imputación del presidente Joan Laporta por presunto cohecho conocida este mismo miércoles, es algo que "no ayuda" a la marca del club ni a su imagen, si bien no espera ningún "impacto negativo" directo en las arcas.

"Todo lo que sean noticias no favorables no ayudan, es cierto. Los compañeros que viajan con el equipo escuchan comentarios muy populistas (en varios estadios de LaLiga)", reconoció Romeu en rueda de prensa.

No obstante, matizó que el 'caso Negreira' "no debe afectar" a nivel económico. "Los inversores han hecho una gran evaluación de los posibles impactos del caso y, pese a que obviamente no ayuda, no prevemos ningún impacto negativo", reiteró.

En cuanto a la imputación por cohecho del presidente Joan Laporta, conocida en este día, Romeu no hizo valoración alguna. "No está en mi área, está en manos del equipo jurídico del club. Nada a comentar desde el club", comentó.

Desde la entidad blaugrana no descartan que el apartado jurídico decida hacer alguna comunicación oficial en breve, si bien no hay nada previsto y se sigue trabajando, en esa área jurídica de la entidad, el caso.

El juez que instruye el 'caso Negreira' investiga al presidente del FC Barcelona Joan Laporta por presunto cohecho (soborno) por pagos durante su primer mandato (2003-2010), como ya hacía con el resto de implicados en la causa.

En un auto consultado por Europa Press este miércoles, el juez extiende la investigación -que ya recaía sobre el Barça como persona jurídica por los pagos del club al exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) José María Enríquez Negreira- también a los miembros de la Junta Directiva de Laporta "o que estuvieran integradas en el organigrama del club y tuvieran una responsabilidad efectiva en la toma de la decisión de efectuar los pagos".

También están investigados el propio Negreira, su hijo Javier, los expresidentes blaugranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler y la empresa de Negreira DASNIL 95 SL.