Fran Garrigós: "Tokio 2020 fue un momento bastante duro, no sabía si quería seguir compitiendo"

Una sonrisa tímida y humilde es la carta de presentación del campeón del mundo de judo, Fran Garrigós. Toda esa timidez desaparece una vez que pisa el tatami, donde camina con el atrevimiento y la seguridad de llevar al cuello varios oros (uno mundial y dos europeos), un sinfín de preseas de otros colores, y estar a punto de competir en sus terceros Juegos Olímpicos con solo 28 años. "No entiendo la vida sin el judo, es un estilo de vida", confiesa a 20minutos.

Y es normal, lleva ligado a este deporte desde los cuatro años. Entonces tampoco concebía sus tardes sin los entrenamientos, porque se enfadaba con su padre el día que no tenía que ir al Gimnasio Lee de Móstoles, en el que empezó. Ese niño que empezó a soñar despierto con los oros, hoy ha logrado sus metas: "Siempre he soñado con ser campeón del mundo y campeón olímpico... y ahora puedo decir que he cumplido la mitad de ese sueño, ahora falta rematarlo".

Han pasado unos meses desde que se proclamó campeón del mundo, ¿lo ha asimilado ya?Soy más consciente del triunfo que he conseguido, y la verdad es que me da muchas más ganas, más ilusión, de cara a los Juegos Olímpicos. De seguir preparándome y saber que es posible conseguir una medalla en París.

Tuvo un cuadro complicado, con Takato, vigente campeón olímpico, en la semifinal. ¿Cómo fue ese combate?Fue el peor cuadro que he podido tener o que he tenido en alguna competición, y ese era el combate más importante de todos. Ganar ese combate era meterme en la final o luchar por el bronce. Ganar ese combate ya te daba una medalla segura, y era el rival que me ganó también el año pasado, y el favorito de esta competición... Entonces, salimos al cien por cien, a darlo todo, y al final conseguimos llevarnos el combate.

Fran Garrigos, una carrera de éxito. Henar de Pedro

¿Cómo entra uno al tatami sabiendo que va a pelear por ser campeón del mundo?Salía con muchas ganas, aunque la verdad es que estaba muy cansado porque toda la competición había sido muy, muy dura. Y entré con la sensación, con el pensamiento, de que no sabía si iba a poder estar otra vez en una final de un campeonato del mundo y que iba a dar todo lo posible para llevarme esa medalla de oro y conseguir el dorsal rojo.

Y va y gana con un movimiento que nunca había practicado antes.Un compañero de aquí del club, de Brunete, había explicado un movimiento que él suele hacer, y justo estaba justo en esa posición. Dije, 'entro', no lo pensé dos veces, y salió bien y marqué waza-ari [cuando el rival cae sobre el tatami pero no apoya la espalda por completo].

En qué momento decidió la estrategia de ese combate.Fue a técnica de oro [cuando el combate termina empate, se reinicia hasta que uno de los dos judokas puntúe o reciba una sanción]. Hubo un parón después de la semifinal, siempre suele haberlos en el bloque final, entonces ahí decidí con Quino [Ruiz], mi entrenador, un poco lo que íbamos a hacer. Al final, en judo nos conocemos casi todos los rivales, por no decir todos, y durante el calentamiento estuvimos practicando un poco esa estrategia.

"El resultado no depende de mí al cien por cien, pero sí lo que tengo que hacer"

¿Tiene algún miedo antes de subirse al tatami?Yo creo que no. Siempre intento salir a dar lo máximo posible, y pensar en lo que depende de mí, en lo que tengo que hacer, en la estrategia de combate, y salir adelante. Luego ya el resultado no depende de mí al cien por cien, pero sí lo que tengo que hacer, y eso es en lo que intento centrarme.

¿Cómo se aborda cuando un combate no va como espera?Eso lo trabajo con Pablo del Río, que es mi psicólogo. Llevo ya muchísimos años con él. Al final los miedos es la parte negativa, pero si tú te centras y piensas en lo que tienes que hacer, eso lo vas evitando, se va eliminando y solo generas pensamientos positivos o cosas buenas. Actualmente en el deporte, y yo creo que todavía va a ir mucho más, el trabajar con el psicólogo ayuda y aumenta tu rendimiento.

¿Cuál es su próximo reto este año? ¿Y antes de París?El Campeonato de Europa, que es ahora a primeros de noviembre. Ese es el reto más más cercano. Y antes de París, intentar estar lo mejor posible para todas las competiciones, aunque competiré poco seguramente, para centrarnos en entrenar para llegar en las mejores condiciones a París.

Entrevista a Fran Garrigós Fran Garrigós, en su club en Brunete, durante la entrevista con '20minutos'.

En el Europeo ya sabe lo que es ser campeón.La verdad es que llevo dos años consecutivos consiguiendo el oro y vamos a intentar este año subir otra vez al pódium. Ya sería el quinto año consecutivo haciéndolo y eso también quiere decir que estoy dentro de los mejores en Europa.

¿Por qué prefiere competir poco antes de los JJ OO?El judo es un deporte de pesos. También eso nos cuesta... al final baja un poco el rendimiento cada vez que tienes que dar el peso, luego te cuesta un poco recuperarte a la semana de competir. Entonces también tienes que ajustarlo. Luego el tema de cargas: entraremos, saldremos fuera de aquí del club, iremos a Japón, a otros países, a otros entrenamientos a prepararnos lo mejor posible con diferente gente.

"Cuando algo no te hace feliz es el momento de dejarlo y pasar a otra cosa"

Los Juegos son su espinita clavada en el judo, después de Tokio llegó incluso a plantearse la retirada.Fue un momento bastante, bastante duro. Después de la temporada que habíamos hecho en 2021, quedé bronce mundial y oro en el Campeonato de Europa, y llegaba con muy buenas sensaciones, en buena forma, a Tokio. Y perder el primer combate, pues la verdad es que no me lo esperaba. Después de eso, decidí tomarme unos meses sabáticos. Sí venía a entrenar, porque al final no entiendo la vida sin el judo, es un estilo de vida, y me gustaba. Pero no sabía si quería seguir compitiendo, entonces aproveché, fui a competir y la verdad es que me seguía picando, tenía ganas de ganar. Si no tienes ganas yo creo que no merece la pena seguir. Cuando algo no te hace feliz es el momento de dejarlo y pasar a otra cosa.

Qué aprendió de Río y Tokio.Sobre todo, que es un momento en el que los medios se vuelcan bastante con deportes menos mediáticos y al final eso también influye un poco, ¿no? La presión... habíamos hecho un muy buen Campeonato del Mundo, habíamos sacado cuatro medallas en el último Mundial antes de Tokio y todo el mundo esperaba que el judo iba a ser ser uno de los deportes que iba a sacar medallas. Eso, al final también lo pagamos.

¿Su preparación física y mental va a ser distinta esta vez?Físicamente, vamos a seguir más o menos igual. El tema mental, seguimos trabajando con Pablo [del Río] para centrarnos solo en lo que depende de nosotros, y en evitar entrevistas, a lo mejor, o medios, que no es lo importante para nosotros y que no depende de nosotros que nos vean como favoritos.

¿Qué va a pensar cuando esté a punto de entrar al tatami para su primer combate en París?Sobre todo, en la estrategia de combate, con quién lo voy a hacer y qué es lo que voy a hacer, qué tengo que hacer. Eso es lo que voy a pensar. E igual en todos los combates, ir uno a uno pensando en la estrategia y no salir de esos pensamientos.

"Siempre he soñado con ser campeón del mundo y campeón olímpico... y ahora puedo decir que he cumplido la mitad de ese sueño"

¿Llegar como campeón mundial le hace ir con más presión?No, al final el campeonato del mundo fue un día en concreto, y yo creo que, si se repitiese, el resultado hubiese cambiado. Pero al final es ese día, los rivales en los JJ OO son los mismos que hay en el campeonato del mundo, y en cada competición van cambiando los resultados. Gana uno, pierde otro y varía mucho. En los Juegos Olímpicos todo el mundo tiene nervios, para todo el mundo es el día especial en el que quiere quedar campeón y la gente se prepara el 200 por 100.

Si le hubiesen dicho cuando empezó todo lo que ha conseguido, ¿se lo habría creído?Si te digo la verdad, no me lo hubiese creído. Siempre he soñado con ser campeón del mundo y campeón olímpico, desde bien pequeño... y ahora puedo decir que he cumplido la mitad de ese sueño. Ahora falta rematarlo.

¿Recuerda su primera vez en un tatami?Fue con cuatro años. Mis padres decidieron apuntarme a judo y la verdad es que me gustó mucho. Al principio empiezas a jugar, te lo pasas bien, haces amigos, y yo recuerdo que todos los días, cuando mi padre me llevaba al colegio, le preguntaba si hoy tocaba judo, y cuando me decía que no, pues me enfadaba, porque yo quería ir todos los días a judo, a entrenar, a divertirme.



Ahora entreno todos los días, pero tampoco sabría hacer otra cosa si no es venir a entrenar. Además, me lo paso bien entrenando, me divierto. El ambiente que hay aquí en Brunete lo hace especial. Quino es diferente a cualquier a cualquier entrenador. El entrenamiento lo hace divertido, lo hace ameno y saca el cien por cien de todos sus atletas.

Fran Garrigós, en su club en Brunete, durante la entrevista con '20minutos'. Sergio García Carrasco

¿Qué significa Quino para usted?Como si fuese un segundo padre. Siempre está ahí tanto en el tatami como fuera de él. Cualquier cosa que necesites, es el primero que está dispuesto. ¿Te has hecho daño? Pues es el primero que te acompaña al médico a ver qué ha pasado o qué necesitas.

Incluso llegó a ayudarle económicamente para que fuese a competir.Sí, sí, hubo una mala temporada en casa, con toda la crisis y demás, que se vivieron momentos muy duros en mi casa, y Quino y Maribel, su mujer, apostaron por ayudarnos en las competiciones y siempre están involucrados con todas las personas del club al cien por cien. En mi familia se hizo un esfuerzo muy, muy importante para que yo consiguiese ese sueño.

Tanto usted como su familia han sacrificado mucho para estar aquí.Muchísimo, somos una familia humilde. Mis padres han conseguido que estemos unidos en todo lo que hacemos y hemos hecho, y siempre hemos estado ayudándonos los unos a los otros.

"Hay que seguir formándose, porque puedes vivir durante tu carrera deportiva, pero no te da para para retirarte"

Usted vive del judo, pero, ¿qué hace un judoka cuando pierde y no le llegan las becas?Es complicado, tienes que seguir formándote. El año pasado terminé Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Ahora voy a estudiar un Máster en Gestión Deportiva. Y hay que seguir formándose, porque tú puedes vivir durante tu carrera deportiva, pero no te da para para retirarte.