El Golden Boy, trofeo que premia al mayor talento de Europa: repaso de los ganadores de los últimos 10 años

El próximo mes de noviembre será la fecha que dará a conocer el nuevo ganador del Golden Boy 2023, premio que se otorga al mejor futbolista de Europa menor de 21 años. Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, lidera una lista de 25 finalistas donde destacan las figuras de Gavi, Alejandro Balde y Lamine Yamal, como futbolistas del Barça, el alemán Jamal Musiala, Arda Güler o Xavi Simons, un viejo conocido del club blaugrana.

El impresionante arranque de temporada de Bellingham ha hecho que se convierta en el máximo favorito para llevarse esta galardón. Desde que se oficializó su fichaje por el Real Madrid durante este verano a razón de 103 millones de euros (más 30 en variables), se ha convertido en una pieza indiscutible en el esquema de Carlo Ancelotti: en sus primeros 10 partidos con el club blanco, el futbolista inglés ha participado en 857 minutos oficiales, ha anotado un total de 10 goles (8 en Liga y dos en Champions) y regaló hasta tres pases de gol a sus compañeros. Estos números afirman la gran progresión y el acierto del equipo madridista en hacerse con los servicios de un jugador que está llamado a dominar el fútbol mundial durante los próximos años. Tal es su talento, que incluso Transfermarkt ha tasado a la nueva perla blanca con un valor de 200 millones de euros.

La gran actuación de Gavi en el Barça y con la selección española ha hecho que no pase desapercibida en el mundo del fútbol y vuelva a la lista de finalistas para optar a este premio. Sin embargo, el jugador azulgrana, que ya ganó el Golden Boy durante la pasada edición, se encuentra un escalón por debajo de Bellingham, y a la misma altura que sus compañeros de equipo Alejandro Balde y el jovencísimo Lamine Yamal (16 años), que se ha convertido en el futbolista más joven en anotar un gol en LaLiga y, además, en debutar con el combinado español absoluto.

Últimos 10 ganadores del 'Golden Boy'

El Golden Boy está caracterizado por premiar a los mayores talentos futbolísticos europeos. Durante los últimos años, se ha podido observar una gran elenco de jugadores con diferentes estilos, modos de juego o distintas características, pero con una calidad innata. Desde 2012, España ha contado con tres ganadores de este trofeo: Isco Alarcón (2012), Pedri (2021) y, por último, Gavi (2022). Asimismo, a esta larga lista se han unido jugadores como Kylian Mbappé, Joao Félix, Erling Haaland o Matthijs de Ligt, que están triunfando en sus respectivos equipos actuales.

Sin embargo, hay casos donde la actualidad no refleja el pasado tan glorioso y esperanzador que tuvieron algunos futbolistas: Anthony Martial (ganador del Golden Boy en 2015), jugador del Manchester United que no está cumpliendo con las expectativas marcadas por los dirigentes de Old Trafford, Renato Sanches (2016), futbolista que ha pasado por un sinfín de equipos (Benfica, Bayern Múnich, Swansea, Lille y PSG) buscando una estabilidad que, de momento, la ha logrado en la Roma de Mourinho o Raheem Sterling (2014), jugador que, tras haber pasado prácticamente toda su carrera en el Manchester City, no terminó por agradar a Pep Guardiola y fue traspasado al Chelsea.

El 'caso Paul Pogba'

El caso más significativo de esta amplia lista de ganadores del Golden Boy es el del jugador de la Juventus de Turín, Paul Pogba. El futbolista francés, durante el pasado 20 de agosto, dio positivo por testosterona después de realizar un control tras enfrentarse al Udinese en la Serie A y podría enfrentarse a una suspensión de dos a cuatro años sin pisar un campo de fútbol. Hasta el momento, el galo se encuentra suspendido de forma cautelar y existen fuertes rumores de que el club italiano intentará romper el contrato con el vencedor del Golden Boy 2013.

La carrera de Pogba había sido un sube y baja constante, pero, a pesar de ello, el francés había conseguido un palmarés envidiable para la inmensa mayoría de futbolistas, donde su título más preciado lo consiguió en la cita mundialista del 2018. Además, Paul logró hacerse con cuatro ligas italianas con la Juve, dos Copas de Italia, tres Supercopas, dos títulos de campeón de la Copa inglesa con el Manchester United y una Europa League con los 'diablos rojos'.