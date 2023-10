Masacres en la guerra de Israel y Hamás: una familia de triatletas asesinada y un grupo de ciclistas ejecutados cuando salían a entrenar

Decenas de miles de personas han visto como, de repente, la guerra ha destrozado su vida. El conflicto entre Israel y Hamás ha cumplido una semana pero los relatos de las masacres se están multiplicando por doquier y el deporte no está siendo ajeno al drama.

El equipo ciclista Israel Premier Tech ha relatado en sus redes sociales algunas historias realmente trágicas durante estos últimos días. "Es un drama tan enorme que no creo que podamos volver a ser los mismos, ni como país ni como individuos", lamentaba el ciclista Guy Niv, el primer israelí en disputar el Tour.

Rafi Shitrit todavía no sabe como superar lo sucedido en los últimos días. Él, bombero israelí, forma parte de un pequeño grupo de ciclistas, 15 ó 20 amigos, que suele salir a rodar cerca del Kibbutz de Be'eri. El pasado sábado había una quedada especial, pues se acercaba la prueba Epic Israel y muchos compañeros querían testar su estado de forma. Era el caso de Tomer Shpirer o Evgeny Galsky. Cuando todos estaban a punto de comenzar el entrenamiento, el cielo se llenó de cohetes y la tierra de terroristas de Hamás. Cada uno salió corriendo, buscando salvar la vida, pero pocos lo consiguieron: Shpirer y Galsky murieron acorralados en la emboscada. Shitrit se teme que muchos más hayan corrido la misma suerte.

Aya Meydan pudo también salvar la vida de milagro. En su caso, el ataque llegó cuando iba a encontrarse con su compañero de ruta Lior Weizman: busco un refugio pero decidió que allí no estaba segura y decidió esconderse debajo de un arbusto durante horas. Cuando se sintió segura, pudo volver a respirar y echar un vistazo: en el refugio no quedaban supervivientes. Tampoco Lior, su amigo, había podido salvar su vida.

El trágico sábado del ataque también pilló entrenando a los amigos Zohan Sharar e Itay Cohen, ambos de 15 años. Iban al encuentro del padre de Zohan cuando toparon de bruces con los terroristas. La sangre fría del chico asusta: le ordenó a su padre que diera la vuelta al coche y escapara mientras él trataría de hacer lo mismo bajo una lluvia de balas. Lo consiguió, pero no evitó su paso por el quirófano, donde ha logrado salvar la vida.

La última historia no tiene final feliz y habla de una familia en la que casi todos sus miembros eran triatletas: fueron obligados a salir de su casa por un grupo de terroristas, que los ejecutó a sangre fría. De momento no hay más detalles sobre lo ocurrido, pero tampoco hace falta para comprar los estragos que está causando un conflicto que, por desgracia, parece que no ha hecho más que empezar.