Sanabria escupe a Messi por la espalda en el Argentina-Paraguay y el '10' responde: "No sé ni quién es"

Mientras en el viejo continente se juega la clasificación a la Eurocopa 2024, en América ya están con las eliminatorias sudamericanas para meterse en el Mundial 2026. En la madrugada de este viernes ha sido el turno de Argentina, que se llevó la victoria ante Paraguay en un choque muy caliente que se decidió con un tempranero gol de Otamendi (0-1).

La máxima tensión que se vivió en el Monumental de Buenos Aires la escenificaron Antonio Sanabria y Leo Messi hacia el final del partido, cuando ambos protagonizaron un intercambio de palabras que terminó con el paraguayo escupiendo al argentino.

El '10', que le había dedicado una mirada de enfado durante la discusión, ni se percató de lo que acababa de ocurrir, y no fue hasta que llegó al vestuario cuando sus compañeros se lo explicaron. Eso sí, el enfrentamiento ya había acaparado las miradas de todos y la respuesta de Leo al pasar por zona mixta fue contundente.

"No sé ni quién es", aseguró el capitán de la campeona del mundo. "No lo vi, me lo dijeron ellos [sus compañeros] después, pero tampoco le quiero dar importancia, si no va a salir a hablar en todos lados y es peor, se hace conocido, así que mejor dejarlo ahí", concluyó el astro argentino.

Antonio Sanabria, por su parte, negó más tarde que el escupitajo fuese para el jugador del Inter de Miami. "Cosas del partido, nada más", subrayó para restarle importancia al choque entre ambos. "Me llegó la imagen y parece que yo le escupo, pero para nada", aseguró. "Él está lejos, lo que pasa que en la imagen, como se ve desde la parte de atrás, parece que lo escupo, pero nada que ver, en ningún momento", zanjó el atacante.

Leo Messi y Antonio Sanabria protagonizaron un suceso en el partido Argentina-Paraguay.pic.twitter.com/tEgGAWQoGE — Daniel Navas V. (@DanielNavasV) October 13, 2023

No es la primera vez que Messi y Sanabria coinciden sobre el césped, pues el delantero paraguayo es un viejo conocido de la Liga española: jugó en el Sporting de Gijón en la temporada 15/16, y en el Betis desde 2016 hasta 2019, y en la 20/21, cuando Leo aún era futbolista del Barça. Además, el futbolista del Torino se formó en las categorías inferiores del conjunto culé.