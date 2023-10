Alcaraz, optimista pese a caer en octavos en Shanghái: "Es una derrota que duele, pero considero que he jugado muy bien"

Carlos Alcaraz cayó derrotado este miércoles en el Másters 1.000 de Shanghái en octavos de final ante el búlgaro Grigor Dimitrov (5-7, 6-2, 6-4). Una derrota complicada de digerir para el actual número dos del tenis mundial, "difícil de asimilar" porque se trataba de una "gran oportunidad" para seguir dando caza a Novak Djokovic al frente del ranking ATP, su principal objetivo y obsesión en lo que resta de 2023.

"Con esta derrota, está un poco más lejos. Va a ser más difícil. Tengo algunos torneos por delante y trataré de hacerlo lo mejor posible, de ganarlos, si quiero tener la oportunidad de terminar el año como número uno. He perdido muchas oportunidades para conseguirlo", lamentó Alcaraz, que confiaba mucho en la gira china para recortar puntos con el tenista serbio y se marcha con sendas derrotas en Pekín y Shangái.

El tenista murciano ha dejado así al ruso Andréi Rublev como único 'top 10' en cuartos del torneo chino, tras caer ante el 19º de la clasificación internacional, pero pese a ello no se ha mostrado decepcionado o afectado por la derrota, más allá de haber desperdiciado una nueva oportunidad de recortarle puntos a 'Nole'. Le preocupa la carrera de fondo por el número 1 mundial, no una derrota concreta.

De hecho, Alcaraz intentó explicarse tras el partido y le restó importancia al hecho en sí mismo de haber perdido. Estaba, incluso, contento: "Considero que he jugado muy bien. No solo hay que centrarse en ganar sino más allá. Grigor (Dimitrov) es un jugador de alto nivel, hoy lo ha demostrado. Ha jugado un gran tenis. No voy a decir que he jugado muy mal o que ha sido de mis peores partidos".

De este modo, el tenista nacido en El Palmar quiso otorgar a Dimitrov todo el mérito de su victoria, bien merecido por otra parte. A pesar de sus palabras positivas, se pudo ver a Alcaraz sufriendo de lo lindo, incapaz de hacerse con el control del partido. Esa, según señaló el deportista murciano, fue la clave de su derrota.

"No me dejó poner mi juego en el partido. Estuve todo el rato luchando para encontrar la manera de meter mi propio juego en el partido pero no pude, estuve todo el tiempo defendiendo y no encontré el momento de ponerme en posición para atacar. Fue un poco de sorpresa para mí la forma en la que empezó el segundo set tras un primer set duro para él. Mantuvo ese nivel e intensidad durante el segundo y el tercero", detalló el vigente campeón de Wimbledon.

Curiosamente, desde su victoria en dicho torneo, Alcaraz no consigue conectar con su mejor forma y juego. Lo acusó en las semis del US Open, se tomó un descanso de varias semanas para ponerse a punto, y aún así ha sido incapaz de alcanzar una nueva final o mucho menos ganar otro título. Así, la lucha con Djokovic se antoja imposible.

Por eso 'Carlitos' valora su buen juego incluso en la derrota, porque todo suma y tiene por delante un calendario todavía muy exigente. Su próxima cita será a final de mes en el Abierto 500 de Basilea (Suiza), y ya piensa en ella: "Es una derrota que duele, obviamente, pero que te hace mejorar de cara al futuro. Vamos a intentar aprovechar para entrenar esos pequeños detalles por los que se me ha escapado este partido y que no vuelva a suceder".