La 'bronca' de Luis Enrique a Giuly: "Solo vas a lo negativo, es acojonante"

Luis Enrique no vive sus mejores días en el banquillo del PSG, el asturiano trata de capear el temporal que ha sacudido al rey del fútbol francés en un mal arranque liguero y no quiere mensajes negativos. Así se lo hizo saber al exfutbolista Ludovic Giuly, al que abroncó por una pregunta tras el abultado triunfo de los parisinos a domicilio ante el Rennes (1-3).

"Tú solo vas a lo negativo, ¿eh? Es acojonante. Todas las entrevistas. Eres el tío más negativo de la historia del fútbol mundial", estalla el entrenador asturiano cuando el exfutbolista trata de preguntarle por un momento delicado del encuentro.

"Un día ganamos 1-4 y me dijo que merecimos perder. El fútbol tiene cantidad de circunstancias... los jóvenes lo entienden todo, eres tú quien no lo entiende. Es lo que yo pienso cuando haces las preguntas, pero no pasa nada", zanjó Luis Enrique ante las justificaciones de Giuly por la pregunta lanzada.

"En los primeros 25 minutos para mí el Rennes fue mejor que nosotros y dije: 'o mejoramos o este partido se complica'", fueron las únicas explicaciones de Luis Enrique a la pregunta del exfutbolista del Barça y el PSG, entre otros, que continuó la comunicación a pie de campo con alivio después de que el técnico del PSG dejara el micrófono y se marchara con una sonrisa irónica.