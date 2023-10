Parejo se harta y carga contra su propia afición: "A mí me da igual que me piten, pero es lo peor para el equipo"

Dani Parejo estalló este domingo tras la derrota del Villarreal en casa ante la UD Las Palmas (1-2) por los pitos recibidos de parte de su propia afición durante el duelo. El madrileño, decepcionado con la actuación de la grada groguet, no dudó en cargar contra una actitud que calificó como la "peor para el equipo y el club".

"Quería decir una cosa a nivel personal", advirtió ante los micrófonos a pie de campo antes de cargar con dureza contra su propia afición. "He vivido muchas situaciones en las que en mi propio campo me han silbado y no tengo ningún problema. Soy quién soy y mi carrera es la que es y no me voy a arrugar. Prefiero que me piten a mí a que piten a alguno más. Pero que sepan que no hacen bien ni a mí, ni al equipo ni al club".

"El que venga al estadio tiene que venir a animar y si no quiere animar que recrimine al equipo al acabar el partido, pero no durante el mismo. Es muy perjudicial. Yo tengo personalidad, lo he vivido muchas veces y me da igual, pero al final es peor para el equipo y para el club", espetó a los hinchas amarillos.

"Cambiar los pitidos por aplausos es mi trabajo"

Al respecto también se pronunció el técnico del equipo de Castellón, Pacheta, al ser preguntado por los abucheos en la rueda de prensa posterior. "Parejo es un jugador muy importante para este equipo, no me gusta que le piten al futbolista, ya que no es bueno para el grupo. Por lo que debemos cambiar los pitos por aplausos y ese es mi reto y mi trabajo", zanjó al respecto.