El Madrid tiene un problema con Rodrygo: se 'borra' del penalti a Osasuna y pasa por su momento más bajo de confianza

No están siendo meses fáciles para Rodrygo Goes. El brasileño, que siempre ha tenido una relación fácil con el gol, atraviesa un momento complicado de cara a portería. No marca desde agosto —penalti fallado mediante— y eso ha hecho mella en su confianza: ante Osasuna no quiso chutar desde los 11 metros.

Todo el mundo miró al '11' madridista cuando el colegiado señaló la pena máxima por una mano de David García en el interior del área rojilla. Fue Joselu el que agarró el balón y merodeó el punto de penalti mientras se veía a los compañeros abrazar al delantero carioca, como empujándole a lanzar. Tchouaméni se acercó al español y Mato pareció amagar con ir a darle la pelota a Rodrygo, pero se detuvo y volvió a mirar a portería.

Hasta Vinícius, ya en el banquillo, y Carlo Ancelotti indicaron desde la banda que era el turno del brasileño, viendo en ese penalti la ocasión perfecta para que el ex del Santos recuperase esa confianza perdida.

Pero nada, no hubo forma de que Goes se atreviese. Al final chutó Joselu, que ya había hecho uno (el tercero del Madrid en la tarde del sábado), aunque Sergio Herrera le adivinó la intención de tirarlo por el centro y se lo paró.

"Cada partido cambia el lanzador porque no hay siempre la misma alineación, hoy tenía que tirar Joselu", apuntó el técnico italiano después en rueda de prensa sobre ese momento. "Si él quería tirarlo yo le dije a Rüdiger que se podía cambiar el lanzador en este momento del partido, lo ha hablado con Modric, no sé lo que han hablado, "no conozco los detalles", concluyó.

Más tarde, fue el brasileño el que rompió su silencio: "Las cosas no siempre salen como espero, pero no faltará dedicación y trabajo para ayudar a este equipo", prometió, junto a una imagen de Lucas Vázquez y Mendy abrazándole antes del penal. "Gracias por vuestro apoyo siempre", agradeció también al madridismo.

Rodrygo no marca con la camiseta del Real Madrid desde el pasado mes de agosto, cuando hizo el segundo ante el Athletic para certificar la victoria del conjunto blanco en San Mamés.