De la Fuente: "No me han explicado por qué voy como testigo, pero estoy muy tranquilo"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró que no le han "explicado" por qué debe ir a testificar el próximo 20 de octubre en el juicio por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, pero advirtió que está "muy tranquilo", mientras que pidió "hablar sólo de fútbol" ahora que España, junto a Marruecos y Portugal, ha sido designada candidata única para albergar el Mundial de 2030.

"Estoy fenomenal, iré cuando tenga la citación, responderé a las preguntas que me hagan y me iré a casa tan feliz. No me lo han explicado (por qué ha sido citado), pero estoy muy tranquilo", señaló De la Fuente en la rueda de prensa tras dar la lista de convocados para los partidos ante Escocia y Noruega.

En este sentido, y ante la cantidad de noticias que rodean a este juicio, el riojano confesó que se aísla "viendo todo el día fútbol y pensando única y exclusivamente en fútbol". "No soy ajeno a la realidad, pero las situaciones que no puedo controlar me ocupan menos, las miro, las leo y las aparto si no me pueden afectar", zanjó.

El juez instructor de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge citó a declarar como testigo por el 'caso Rubiales' al técnico riojano, que comparecerá el próximo 20 de octubre a las 11.00 horas.

A pesar de que De la Fuente no vivió lo ocurrido de cerca, mantiene una estrecha amistad con el expresidente de la RFEF y estuvo presente en su comparecencia con la que se excusó de los hechos.