El Guinness y sus nuevos récords no cambian el verdadero alpinismo: las hazañas de Messner y compañía son y serán historia

Como contamos la semana pasada, el libro de récords Guiness publicó un nuevo apartado, según el cual la primera persona en ascender todas las montañas de más de ocho mil metros del mundo hasta su cima real fue el estadounidense Ed Viesturs y no el legendario alpinista italiano Reinhold Messner. Messner y su compañero Hans Kammerlander en 1985 no llegaron a la cumbre verdadera del Annapurna I, deteniéndose a 65 metros de distancia y 5 metros verticales de la cima real.

Hay que matizar asimismo que no fue Guiness World Records el que llevó a cabo las averiguaciones, sino el equipo de investigadores 8000ers al que pertenece Eberhard Jurgalski. Guiness simplemente adoptó el resultado de las conclusiones de 8000ers que las había publicado en julio de 2022.

Las investigaciones

8000ers, equipo de expertos en materia de ascensiones y montañas del Karakorum y del Himalaya, al observar desde hace tiempo que en la mayoría de los ochomiles muchos escaladores no habían llegado a la cima real, publicó hace unos años varios estudios detallados de la zona de cumbre de alguno de estos gigantes, indicando a dónde deberían llegar los alpinistas, que no era otra cosa que la cima real de la montaña. Sus advertencias, por ejempo en el caso del Manaslu, no fueron escuchadas y la práctica anómala seguía. El punto de inflexión fue en otoño de 2021, cuando un alpinista subió su dron durante el ataque a cumbre, y lo hizo volar por encima de la cima en todas las direcciones, incluyendo los lados de la montaña, donde tanto el dueño del dron como el 90% de la gente de ese día paró, proclamando cumbre. Las imágenes hablaron por sí solas y se demostró que 8000ers había acertado en su estudio de manera puntual. Se pudo observar claramente como unos pocos estaban escalando a la cima real mientras que los otros se detuvieron a unos 35-40 metros de distancia y a unos 6-8 metros verticales de diferencia que había entre ese punto y la cima real de la montaña.

8000ers, durante una investigación que les tomó más de 10 años, también revisó las ascensiones de los grandes alpinistas del pasado. Detectaron muchos casos donde en algunos de los ochomiles los escaladores no habían ascendido hasta la cima real, muy probablemente por error y sin mala fe.

Uno podría pensar que sin la tecnología de hoy debió ser una misión imposible encontrar la cumbre verdadera de un ochomil para los pioneros y los grandes alpinistas posteriores. Sin embargo, en el caso del Manaslu, los dos alpinistas que realizaron la primera ascensión, allá en 1956, llegaron a la cima real, de la que sacaron foto también. 18 años más tarde un grupo de mujeres, compatriotas del equipo del 56, iba con los deberes hechos y cuando estuvieron en la zona de la cumbre llegaron a discutir con su sherpa, que las quería convencer de que estaban en la cima del Manaslu. Ellas le contestaron que habían observado bien la foto de cumbre del 56 y sabían que la indicada por Jangbu Sherpa que las acompañaba no era la cima, sino el punto que estaba al final de la cresta somital. Insistieron en querer escalar hasta allí y lo consiguieron. A partir de los 90, cada vez más alpinistas se detuvieron en una de las antecimas del Manaslu, y más de dos mil personas realmente no hollaron la cumbre a pesar de que la hayan proclamado. La mayoría sin saberlo. De muchos fallos, la gran Elisabeth Hawley, cronista y registradora de las ascensiones del Himalaya tampoco se dio cuenta hasta que 8000ers los examinó.

La zona de la muerte

Annapurna fue el primer ochomil en ser coronado (1950). Este pico tiene una cresta somital larga que los escaladores tienen que recorrer en gran parte para llegar a la cumbre real. Hay dos puntos prácticamente iguales en altura (8.091 m), separados aproximadamente por 30 metros. Ambos puntos se aceptan como cumbre principal. Antes de la expedición de Kammerlander y Messner, unas seis personas habían llegado a la cima real del peligroso Annapurna. Dos de ellos, Erhard Loretan y su compañero Norbert Joos, en 1984, llevaron a cabo la primera ascensión de la arista Este del Annapurna. No usaron oxígeno suplementario. Tras subir la arista, vivaquearon a 8.020 metros mientras les soplaba un viento violento. El día siguiente, entre la última antecima y la cima real tuvieron que recorrer 85 metros y 8 metros verticales. El tramo final les tomó tres horas y media. Por encima de los 8.000 metros, ya en plena 'zona de la muerte', el oxígeno escasea, donde el avance es lento y doloroso, con el peligro de sufrir congelaciones.

En 1985, Reinhold Messner y Hans Kammerlander, tras abrir la impresionante cara noroeste de Annapurna I (sin uso de oxígeno suplementario) tuvieron que sortear cornisas de hielo y acumulaciones de nieve que cambian de año en año. Llegaron a la cresta somital también en fuerte viento. Ellos estaban seguros de estar en la cumbre real.

Sea como fuera, la ascensión tanto de la cordada Loretan-Joos como la de Messner-Kammerlander en el Annapurna fueron impresionantes, verdaderas joyas del alpinismo.

La notaria del Himalaya

Miss Hawley en su época entrevistaba a los alpinistas después de las ascensiones para ver si realmente llegaron a la cumbre. En las entrevistas intentó detectar faltas, pero en algunos casos no pudo contrastar los puntos geográficos respecto a la cima real.

Varios alpinistas repitieron la ascensión de un ochomil cuando se enteraron de que realmente no habían alcanzado el punto más alto. Ed Viesturs tuvo que volver al Shisha Pangma para validar la ascensión y muchos otros hicieron lo mismo. También hubo los que se dieron cuenta ellos mismos del error, como fue el caso de la pareja italiana formada por Nives Meroi y Romano Benet, quienes, sin querer, pararon en un punto erróneo en el Dhaulagiri. Volvieron a ascenderlo y esa segunda vez ya no fallaron. Desde la publicación de los estudios de 8000ers más de 60 alpinistas volvieron a escalar el Manaslu para rectificar, varios de ellos alpinistas veteranos y con muchos ochomiles diferentes a sus espaldas. Incluso hace unos días también. En caso de los otros picos, como Kanghenjunga, Broad Peak, Makalu pasó lo misMo.

Una rivalidad histórica

Reinhold Messner y el alpinista polaco Jerzy Kukuczka en su época competían para ver quién iba a ser el primero en coronar los 14 ochomiles. Messner también intentó ser el primero en alcanzar las segundas cimas más altas de todos los continentes, carrera que conforme a los picos originalmente indicados por el inventor de la carrera, al final no consiguió.

Esa fuerza competitiva no era mala, pero bien cierto es que Messner en sus últimos ochomiles ya no tenía la creatividad que le empujaría a querer hacer rutas nuevas, sino que más bien se centró en ascender los ochomiles restantes por su ruta normal para ser el primero que terminara los 14x8000.

Durante su carrera, Kukuczka abrió nueve rutas nuevas e hizo dos ascensiones invernales. Messner por su parte, realizó siete rutas nuevas y dos nuevas variantes. En 1978 Messner y Peter Habeler fueron las primeras personas en alcanzar la cima del Everest sin botellas de oxígeno. En 1980 consiguió escalar el Everest en solitario, sin oxígeno suplementario y parcialmente por una nueva ruta. Y, aunque para ser precisos, la cima es de donde uno ya sólo puede ir hacia abajo, como lo dijo Iñaki Ochoa de Olza, el estilo y el nivel de compromiso aportan el valor de una ascensión. La cima es la guinda en el pastel. Elegir entre Messner, Kukuczka y Loretan plantea verdaderas dilemas. Los tres destacaron con luz propia y cualquiera de sus rutas genuinas valen más que mil ascensiones de las super pseudoestrellas de las expediciones comerciales de nuestros días. Esto nunca se lo ha debatido nadie.