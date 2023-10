Polémico Las Palmas-Celta: del gol anulado a los gallegos por una falta previa al 'no-gol' de los canarios

El estadio de Gran Canaria vio a Las Palmas tumbar al Celta con un gol sobre la bocina (2-1) en la octava jornada de la Liga. Un resultado que sirve a los canarios para salir de los puestos de descenso y condenar a los gallegos tras un encuentro que no se libró de la polémica.

La primera acción controvertida de la noche llegó superada la media hora de partido, cuando el conjunto olívico se adelantó con un gol de Larsen, que entró solo en el área y regateó a Vallés para marcar a puerta vacía. El tanto subió inicialmente al marcador, pero desde el VAR avisaron al árbitro principal, Alberola Rojas, para que se acercase al monitor para volver a ver la acción.

La repetición mostró un duelo previo entre Douvikas con Mika Mármol. El primero, tratando de librarse del agarrón del segundo, termina derribando al defensor del conjunto canario justo antes de que Larsen recoja el esférico y marque. "No es falta en la vida", se vio decir al colegiado, que terminó invalidando el tanto, a Kirian Rodríguez mientras se revisaba la acción en la sala VOR. "Yo no lo he visto, pero en caso de duda a nosotros nunca nos favorece", se quejó el céltico Unai Núñez.

A los 10 minutos de volver de los vestuarios, aún con 0-0 en el luminoso, se produjo la segunda polémica del partido. El trencilla señaló una falta a unos metros del centro del campo, en territorio del Celta, a favor del equipo de García Pimienta. Junto al balón se preparó Kirian Rodríguez, que al ver la portería vacía del equipo rival decidió disparar.

Alberola Rojas invalidó el tanto, lo que despertó la indignación de los futbolistas y el banquillo de Las Palmas, que reclamó al colegiado que había pitado para reiniciar el juego. La repetición de la jugada mostró al colegiado llevándose el silbato a la boca, aunque no se escucha el pitido.

El duelo al final se decidió en el tiempo extra —se añadieron siete minutos— con un golazo de Marc Cardona tras un balón de primeras en el interior del área de Jonathan Viera, que empató el encuentro desde el punto de penalti tras el gol de Douvikas que abrió la lata.