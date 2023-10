El podio histórico de Márquez en Motegi que huele a despedida: "Es muy romántico volver al podio en casa de Honda"

Marc Márquez (Repsol Honda) regresó este domingo, casi un año después, al podio de una carrera de MotoGP. Un tercer puesto especial porque la victoria se la llevó otro español, Jorge Martín, pero fundamentalmente porque se produjo en Motegi. En casa de Honda, el seis veces campeón de la categoría con la marca nipona bailó bajo la lluvia, logró su mejor resultado del año, y lo celebró como se merecía.

Además, se le pudo ver conmovido por haber podido regalar un momento así tanto a la casa que le acogió desde su debut en la categoría reina del motociclismo, como a su afición y a sí mismo, partiendo desde la séptima plaza en la carrera: "Es fantástico volver al podio después de tanto tiempo y hacerlo aquí, en Motegi, en casa de Honda, con tantos aficionados y gente de Honda. Sinceramente, es muy romántico".

El de Cervera desgranó paso a paso la caótica carrera en el trazado japonés, que finalmente quedó reducida a la mitad de vueltas por los problemas de visibilidad en pista por culpa de la lluvia: "En la carrera se trataba de ver cómo funcionaban los neumáticos de mojado una vez que hemos hecho el cambio, al principio estaba bastante seco así que era importante tener cuidado para no destruirlos".

"He mantenido la calma y cuando he visto que había más agua en pista, he empezado a atacar. Me he sentido muy bien con mi ritmo y creo que podríamos haber tenido un final de carrera interesante, pero Dirección de Carrera ha hecho un trabajo realmente bueno y han tomado la decisión correcta en el momento adecuado. Quiero darles las gracias", prosiguió, visiblemente orgulloso por haber logrado competir como quiere y como merece, con los mejores.

También quiso reiterar su agradecimiento al trabajo de todo el equipo Repsol Honda, en unas declaraciones que para muchos suenan a despedida: "En días como hoy hay muchos factores en juego y mi equipo ha trabajado muy bien para gestionarlo todo. Este podio es lo que hemos estado buscando todo el año y es un buen impulso para el último empujón de 2023".

Su futuro en Honda sigue siendo toda una incógnita, incluso para él. Quiere volver a competir y ganar, pero no sabe si la marca nipona volverá algún día a estar a la altura. Una situación incómoda para el '93', especialmente por todo el ruido que se está generando a su alrededor: "Aunque haya gente que diga que disfruto, no estoy disfrutando y hay noches sin dormir, de pensar mucho y lo estoy sufriendo, pero intento apartarlo, intento estar lo más centrado posible en pista, porque pilotar una MotoGP no es fácil".

"Pero bueno, esto es un cuento romántico, tenía que llegar el primer podio del año en casa de Honda con los jefes... Veremos qué pasa, pero una cosa no quita la otra, mi compromiso con la marca siempre ha sido y será al 100%", concluyó, harto de ser perseguido allá donde va por periodistas y aficionados deseosos de conocer dónde pilotará el año que viene, especialmente por los rumores que le unen a Ducati.

Ducati le abre las puertas a Márquez

El piloto catalán suele ser reservado con su futuro. Le resta un año de contrato con Honda, y su compromiso inicialmente sigue siendo firme. Aun así, si tenemos en cuenta los test de Misano en los que probó durante unas vueltas la moto Honda para 2024 sin coger grandes sensaciones, y sobre todo las palabras de Gigi Dall'Igna, el CEO de Ducati Corse, departamento de carreras 'ducatista', tras la carrera en el país del sol naciente, todo empieza a encajar.

"Marc ha sido uno de los pilotos más fuertes de la historia, así que el hecho de que quiera subirse a una Ducati sólo puede alegrarnos. Es el comentario más importante que puedo hacer. Ha decidido dejar una Honda para subirse a una Ducati no oficial, así que subraya el hecho de que quiere nuestra moto y eso sólo puede ser un placer", proclamaba en Sky Italia Dall'Igna, que no confirmó nada oficialmente pero reconoció como ciertos con sus palabras los rumores que circulan por el paddock.

Hace ya varios años que HRC no logra construir una moto competitiva de verdad, a la altura de la calidad y la exigencia de Márquez. Cierto es que el piloto español tampoco ha atravesado por sus mejores momentos de forma, asediado por las caídas y las lesiones. Por eso ha comenzado ha ponderar este año la opción de abandonar el equipo Repsol Honda diez años después.

El ingeniero italiano, sin embargo, fue ambiguo a la hora de confirmar nada sobre el rumor: "Eso es lo que he oído, luego está claro que todavía no hay nada oficial. Creo que hay muchas cosas por hacer, que hay un contrato complicado de romper, en el caso de que él quiera claramente romperlo. Pero me parece que las declaraciones que ha hecho son estas, y desde nuestro punto de vista es grato".

"De la llegada está todo por definir y valorar, porque todavía no hay oficialidad. Yo sólo he comentado las declaraciones que ha hecho Marc sobre nuestra moto. Este año seguimos centrados en el campeonato, que tiene mucho que decir. Luego, sin duda, Marc es un piloto difícil de manejar por muchas razones y existe la preocupación de que pueda romper algún equilibrio. Al final eso formará parte del juego y dependerá de nosotros gestionarlo", sentenció el directivo de Ducati, cuya mente ya va por delante de los acontecimientos.