Angustia y drama en la Eredivisie: Vaessen sufrió un duro golpe en la cabeza y se desplomó durante el Waalwijk - Ajax

La tragedia sobrevoló la Eredivisie en la noche del pasado sábado. El portero del Waalwijk, Etienne Vaessen, sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le dejó inconsciente y tuvo que ser primero reanimado sobre el césped, y después trasladado al hospital consciente pero aún bajo vigilancia, tras el enorme susto vivido en el partido contra el Ajax.

El duelo de la Liga de Países Bajos, en el que mandaba a domicilio el Ajax, se quedó en el 2-3 de los de Ámsterdam en el minuto 84, momento en el que el árbitro tuvo que suspender el encuentro cuando el guardameta chocó con Brian Brobbey. El portero cayó desplomado, quedó tendido en el suelo y rápidamente sus compañeros y rivales se dieron cuenta de la gravedad de la situación para llamar la atención de los sanitarios.

Los compañeros de Vaessen pidieron ayuda médica, literalmente, a gritos. Muchos de ellos incluso echaron a correr desconsoladamente hacia su compañero para comprobar su estado, mientras cundía la confusión entre el público en el coliseo. En cuanto un auxiliar corrió a la línea de banda en busca de un desfibrilador externo automático, todo el mundo se dio cuenta de la gravedad de la situación. Los jugadores de ambos equipos comenzaron a santiguarse, y algunos compañeros de Vaessen fueron escoltados a la banda llorando.

La asistencia médica saltó al campo con celeridad y urgencia, así como una ambulancia, en momentos de máxima tensión que provocaron incluso algunas lágrimas. El Mandemakers Stadion entero temía por la vida de Vaessen. Por fortuna, según informó el club al poco tiempo, el portero se encontraba "consciente en el hospital", aunque aún todavía guardan precaución por las pruebas que le están realizando al futbolista.

Varios jugadores del Waalwijk rompen a llorar desconsoladamente por la situación de Vaessen. BSR Agency

"Estamos muy conmocionados por el incidente en el campo de nuestro portero Etienne Vaessen. Podemos anunciar que, tras un exhaustivo examen médico, se encuentra consciente y ha sido trasladado al hospital para una investigación más exhaustiva. Deseamos a Etienne mucha fuerza y fortaleza y esperamos tenerlo pronto de vuelta con nosotros" explicaron portavoces del club.

El partido ante el Ajax quedó suspendido en el minuto 84 de manera definitiva, como comunicó el locutor del estadio por megafonía, después de consultar a los jugadores sobre su capacidad para continuar el juego. Los futbolistas se negaron, y se tomó una decisión que aceptó el público del Waalwijk sin rechistar, mientras ambos equipos volvían al campo a agradecer el comportamiento y el apoyo de la gente en la grada, donde no cesaron los aplausos y los cánticos de "You'll never walk alone" dedicados a Vaessen.