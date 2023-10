La viral celebración de Kubo en el derbi vasco: de una posible lesión... ¡al twerking!

El derbi vasco celebrado este sábado en el Reale Arena dejó muchas imágenes para el recuerdo. La Real Sociedad se impuso al Athletic ante los suyos por un contundente 3-0 en la que fue una auténtica fiesta del fútbol, y consiguió escalar hasta la cuarta plaza de LaLiga a la espera de lo que haga este domingo el Atlético de Madrid.

Los de Imanol Alguacil desarrollaron el juego al que vienen acostumbrando en los últimos años y su ritmo fue demasiado para los 'leones', que curiosamente habían arrancado el torneo mejor que sus vecinos. El capitán 'txuri urdin', Mikel Oyarzabal, cerró la goleada; y Robin Le Normand inauguró el marcador, mientras Take Kubo se limitó a ampliar la ventaja inicial cuando más lo necesitaban los suyos.

Sin embargo, el japonés fue protagonista de la velada no por el gol, uno más para refrendar la enorme temporada que está cuajando, si no por la celebración del mismo. Su adaptación al fútbol español y a la Real Sociedad es completa e indiscutible, y el estado de forma que viene exhibiendo le tiene pleno de confianza y podría acercarle al Real Madrid, que tiene el 50% de sus derechos sobre su cláusula de 60 millones.

El caso es que Kubo está pletórico, repleto de confianza en sí mismo y plenamente integrado en el vestuario de la Real. Por eso, con el segundo tanto, se atrevió a bromar y dar un pequeño susto a afición y compañeros. El extremo nipón dejó de correr hacia el banderín de córner de repente, se echó la mano a la parte posterior del muslo, y durante unos segundos simuló una cojera por rotura muscular.

Antes de que llegasen sus compañeros, y por muy surrealista que parezca, Kubo regresó a la normalidad súbitamente, echó las caderas hacia atrás, puso sus manos sobre las rodillas... ¡y comenzó a hacer 'twerking'! Una celebración de lo más original que ya existía, pero únicamente como una de las muchas opciones que ofrecen los videojuegos de fútbol para celebrar los goles.

Como decimos, la fiesta en Anoeta fue total y absoluta, y encima contra el eterno rival. Kubo no quiso perdérsela, volvió a ser el mejor de su equipo, y deleitó con algo más que buen fútbol a su público. Las caras en la grada, complementadas con las risas de sus compañeros, evidencian el buen momento que vive la Real Sociedad, en una etapa con Alguacil en el banquillo que está siendo memorable.

Para rematar, además, Kubo volvió a hablar tras el partido y dejó una explicación sobre su rifirrafe con Berchiche que pasará a la historia: "Me ha pegado dos collejas Yuri, no quería meterme pero me ha pegado dos hostias que eran de roja. Raúl García me dijo que sepa jugar, que no entre". Simplemente Kubo en estado puro.