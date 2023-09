Cristiano Ronaldo, en el punto de mira de la WWE para su próximo show en Arabia Saudí

Las celebridades siempre han tenido cabida en el mundo de la lucha libre. De hecho, gracias en parte a su presencia y participación, el wrestling es hoy en día un fenómeno de masas global, y por ello son más que bienvenidas en empresas como la WWE.

Desde Mr. T a Hugh Jackman, pasando por otros deportistas como Floyd Mayweather o Shaquille O'Neal, o más recientemente Snoop Dogg o Bad Bunny, los famosos siempre han sido y siguen siendo parte indispensable del deporte espectáculo. Otros, por su parte, recorrieron el camino inverso del cuadrilátero a la gran pantalla, como Batista o Dwayne 'The Rock' Johnson.

Por eso no es de extrañar que la empresa líder mundial en la promoción de eventos de lucha libre haya puesto el foco en la figura más mediática del mundo, Cristiano Ronaldo. El astro portugués es la persona con más seguidores el mundo en Instagram, con 606 millones nada menos, lo que ha captado la atención de la empresa de lucha libre.

No es baladí ni repentino este interés, ya que WWE y Cristiano Ronaldo comparten un elemento clave para entender su futura posible relación: Arabia Saudí. El país oriental firmó en 2018 con la empresa dirigida entonces por Vince McMahon un acuerdo para organizar eventos semestralmente en su territorio, y desde entonces no falla a la cita salvo por la pandemia.

Además, WWE se embolsa con este acuerdo al estilo de la Supercopa de España la friolera de 50 millones de dólares por cada show en tierras saudíes; el triple de lo que obtiene con su evento estelar anual, WrestleMania. Por lo tanto, siempre llevan a Arabia a sus mejores luchadores con sus mejores combates, y, si pueden, a todas las estrellas invitadas posibles.

Así las cosas, el próximo show de WWE en el país arábigo, Crown Jewel, tendrá lugar el 4 de noviembre en el estadio Mrsool Park, en Riad. El mismo estadio donde juega como local el Al-Nassr, club de la liga saudí en el que milita CR7 desde el pasado invierno. El astro portugués, por lo tanto, no tendría ni que desplazarse para asistir al evento, aunque sigue plenamente centrado en sus compromisos deportivos.

El show 'Crown Jewel' de WWE, en Riad en 2019. WWE

El interés de WWE, en un principio y según señalan medios especializados como Pro Wrestling Illustrated, sería contar con Cristiano como anfitrión especial invitado en ese próximo espectáculo, aunque tratándose de un show de 'pressing catch', nadie puede descartar que el futbolista luso acabe involucrándose de forma física en algún segmento de la programación.

A Ronaldo ya se le ha podido ver participando en otras campañas publicitarias relacionadas con la promoción de Arabia Saudí como destino turístico, y su colaboración con las más altas autoridades saudíes es frecuente y común desde que se gestó su fichaje. Por eso, y por la importancia que tiene el trato con WWE para ellos, su aparición va ganando enteros.

Las negociaciones, aún así, siguen en pleno desarrollo. No se sabe lo que podría cobrar el ex madridista por su aparición, que podría darse junto al icono John Cena, aunque ese no sería un problema. Tampoco incomodaría a ninguna de las partes la inclusión de su pareja, la influencer Georgina Rodríguez, que aprovecharía la llegada de Cristiano a WWE para grabar contenido para sus redes y sus proyectos televisivos después del tremendo éxito en Netflix de su programa "Soy Georgina".

Este acuerdo, por otro lado, ayudaría a Cristiano a mejorar su imagen de cara al mercado norteamericano, ya que lleva años sin poder entrar en Estados Unidos por un escándalo de índole sexual. No obstante, el '7' se muestra reticente a comprometerse a varias apariciones con la empresa, como pretenden en WWE, hasta que no vea los resultados de su primera interacción juntos, que en cualquier caso apunta a ser enormemente positiva y lucrativa. ¿Se imaginan a Cristiano Ronaldo luchando en WWE?