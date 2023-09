Iván Raña, primer español en el Hall of Fame de la Federación Internacional de Triatlón

El triatleta gallego Iván Raña se convirtió este miércoles en el primer deportista español que entra en el 'Hall of Fame' de la Federación Internacional de Triatlón, World Triathlon, durante un acto en la previa a las Finales de las Series Mundiales este fin de semana en Pontevedra.

Raña, pionero de este deporte a nivel nacional, se coronó como el primer campeón del mundo español en 2002 y logró también otros dos títulos de campeón de Europa y un oro en el Mundial de Acuatlón, además de múltiples victorias en otras pruebas y tres participaciones en Juegos Olímpicos, en los que llegó a ser quinto clasificado en dos ocasiones (Sídney 2000 y Pekín 2008).

"Ha sido muy bonito y el discurso previo de Javi Gómez Noya al que conozco de hace más de 20 años me ha emocionado. Solo puedo dar las gracias y es muy especial que me den el Hall of Fame aquí en Pontevedra, en mi casa", afirmó Raña durante la gala celebrada en el casino de Pontevedra.

Además, el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, se sumó al reconocimiento a Raña. "Me ha hecho una ilusión especial, porque vi crecer a Iván Raña desde el principio hasta pasar a ser un referente del triatlón a nivel mundial. Él tenía que ser el primero en recibir este galardón porque el fue el primero en abrir el camino para el trialtón español, fue un pionero", dijo.