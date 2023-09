El Ayuntamiento de Barcelona multa al Barça por permitir trabajos en las obras del Camp Nou fuera del horario establecido

Al Barça no le está haciendo ni pizca de gracia tener que jugar esta temporada completa, y presumiblemente la siguiente, en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc como local. El nuevo Camp Nou, cuanto esté terminado, será inmejorable, pero la espera se antoja agónica para el club y para sus seguidores. y cualquier método para acortar los plazos de la obra será bien recibido.

Sin embargo, al Ayuntamiento de Barcelona no le ha temblado el pulso a la hora de multar a la entidad culé por realizar parte de los trabajos del Camp Nou fuera del horario establecido y acordado con el consistorio. Se trata de dos multas, de hasta 300 euros cada una, después de que se realizase el pasado jueves una inspección rutinaria en las obras que confirmó las sospechas.

En dicha revisión, se detectó "actividad no autorizada" entre la medianoche y la una de la madrugada. Anteriormente, en otra inspección en agosto, también descubrieron trabajos en la obra fuera de horario. Por eso mismo, la Guardia Urbana no ha tenido más remedio que sancionar económicamente al club, que es el encargado de contratar a la empresa que está efectuando las obras y de vigilar que se cumplen con todos los protocolos y requisitos exigidos.

Tanto el Barça como el Ayuntamiento trabajan ya conjuntamente para corregir esas actividades fuera de horario y controlar férreamente que se cumplen todos los reglamentos y normativas pertinentes. De hecho, en los próximos días, los más afectados por la situación (los vecinos) han sido convocados a una reunión para aclararles todo lo sucedido y para que el Barça les de "las explicaciones que hagan falta".

Uno de esos vecinos, en declaraciones a la Cadena SER Catalunya, confirmó cuál es la situación que se vive estos días en el barrio de Les Corts con las obras: "Bajo al perro entre las 11 y las 12 de la noche. He visto a gente trabajando en el Camp Nou, sí". Un pequeño escollo, el primero de muchos seguramente, que ya comienza a estorbar en unas obras contrarreloj que son vitales para la viabilidad económica del Barça.

Estoy a lágrima viva con las obras del

a Camp Nou. Han debido de perder la vida más obreros que en el mundial de Qatar y no tendrán absolutamente ningún tipo de licencia. pic.twitter.com/UWgPYiAup6 — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) September 12, 2023

La falta de medidas de seguridad, de igual modo, también ha llamado al atención de muchos internautas. Un clip de la demolición de las gradas altas del Camp Nou, en el que un trozo enorme de hormigón se precipitaba al vacío tras caerse de sus sujeciones en pleno transporte, se hizo viral en 'X', y desde entonces muchos cuestionan la profesionalidad y la seguridad de la obra en un entorno tan peligroso como el estadio blaugrana, con evidentes problemas estructurales.

Aún así, el Camp Nou original inaugurado en 1957 goza de la catalogación 'C' por parte del patrimonio arquitectónico del Ayuntamiento de Barcelona, lo que implica que no puede ser derribado por completo. Los planes municipales establecen cuatro niveles de protección, siendo el 'A' bienes culturales de interés nacional, edificios intocables como la Casa Batlló de Gaudí; mientras el 'B permite algún margen de maniobra para reformas. El Camp Nou, en el 'C', es considerado bien de interés urbanístico, y por ello no se puede derruir.