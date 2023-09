Joaquín volverá a vestirse de corto para disputar la Final Four de la Kings League

El mítico exjugador Joaquín Sánchez volverá a los terrenos de juego para disputar las Final Four de la Kings Cup, una nueva competición dentro de la Kings League que tendrá su desenlace durante el próximo 14 de octubre en el estadio de La Rosaleda, Málaga.

La confirmación del exfutbolista de Betis, Málaga o Valencia, entre otros, se realizó mediante el juego 'Quién es quién' (los presidentes debían de adivinar la nueva incorporación) en el nuevo y flamante plató de la Kings League, instalado en el Cupra Arena, lugar donde se juegan las jornadas de esta competición.

"De las normas sé poquito. Sí que me hace ilusión volver a calzarme las botas, creo que no he vuelto a tocar un balón desde que me he retirado, aunque me mantengo en forma", aseguró Joaquín tras ser anunciado de forma oficial.

El de El Puerto de Santa María quiso recordar la experiencia tan "bonita" que vivió en Málaga: "Es mi segunda casa. Viví dos años en un sueño. Aquel equipo hizo historia y os vais a encontrar un ambiente familiar, de fútbol. Va a ser una noche especial y vamos a disfrutar", añadió un Joaquín que aún desconoce su equipo para disputar la Final Four.

Con esta última incorporación, el exfutbolista se une a una larga lista de jugadores retirados que han participado en el proyecto de Gerard Piqué. Capdevilla, Lopo, Augusto Fernández, Pirlo, Casillas, Kun Agüero, Tamudo, Saviola, Chicharito o el mítico Shevchenko, entre otros, son algunas de las figuras internacionales que se han calzado las botas para disputar algún que otro minuto en el pabellón de la Kings League.