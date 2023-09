El tremendo discurso de Pepe Domingo Castaño cuando despidieron a Paco Gonzalez... con los jefes de la Ser mirando

Corría el 12 de mayo de 2010, cuando una noticia lo cambió todo en el panorama radiofónico deportivo de nuestro país: Paco González, director de Carrusel Deportivo desde hacía casi dos décadas, había sido despedido después de una acalorada discusión con la plana mayor de la Cadena Ser.

Lo sucedido conmocionó a todas las redacciones deportivas y acabó en el desembarco de la gran mayoría de periodistas de la Cadena Ser en la Cadena Cope. Pero antes, el fin de semana del 15 de mayo, Carrusel Deportivo arrancó sin Paco González al frente pero con todo el equipo de Deportes haciendo el programa con Pepe Domingo Castaño como cabecilla y Jesús Gallego al frente del programa.

Al recientemente malogrado comunicador le prohibieron, las altas instancias de la Cadena Ser, que se nombrara a Paco González. Sin embargo, Pepe Domingo Castaño fue fiel a su amigo e inseparable compañero y le dedicó un emotivo discurso en el arranque del programa pese a que tenía delante a varios 'jefazos' de la cadena, según han relatado este domingo en la Cadena Cope.

"Hoy, me acuerdo de unos versos de mi libro de poemas, 'Debajo de la parra'. Unos versos que por cierto le gustan mucho a Paco González", comenzó su alocución aquel 15 de mayo de 2010 Pepe Domingo Castaño, saltándose nada más comenzar la orden que le habían dado los entonces gerifaltes de la Cadena Ser.

"Estos días he llorado solo", continuó Pepe Domingo. "Bueno, físicamente solo, pero creo que anímicamente no estaba solo. He llorado porque me da mucha pena lo que está pasando. Que 18 años de Carrusel terminen de esta manera. Yo, creedme de verdad, no lo entiendo", continuó.

Castaño continuó mencionado a su compañero y gran amigo. "Hoy Paco González no va a estar en Carrusel. Aunque va a estar. Anímicamente. Y todos sabéis los motivos", dijo con voz solemne.

"Me va a faltar algo. Me va a faltar la persona que estuvo conmigo 18 años en Carrusel Deportivo. Y lo voy a sentir. Y mi cuerpo, mi alma, mi ética profesional, me impulsan a decirle, en mi nombre y en el de este equipo que es el suyo mientras no se demuestre lo contrario, que le damos las gracias por 18 años de amistad, de cariño y de radio.

Pepe Domingo Castaño finalizó su discurso con un emotivo mensaje para su amigo: "Te queremos Paco. Y este primer Carrusel sin ti, es para ti.