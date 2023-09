Un excampeón de Fórmula 1 'raja' de Fernando Alonso: "No es tan bueno como algunos en la prensa dicen que es"

Como en cualquier ámbito de la vida, en la Fórmula 1 hay opiniones y gustos de todos los sabores y colores, aunque también hay certezas comúnmente aceptadas en el paddock. Una de ellas, si se pregunta a pilotos y escuderías rivales, leyendas y expertos, es que Fernando Alonso está en el selecto grupo de mejores pilotos de la historia.

Sus números, récords, triunfos y trayectoria hablan por sí solos, y de hecho no hacen justicia al talento del asturiano. Sin embargo, el bicampeón mundial también cuenta con detractores y críticos, cuyo discurso renace de tanto en tanto, aunque cada vez menos gracias al temporadón de Alonso en Aston Martin a sus 42 años.

Es el caso del veterano piloto retirado Jody Scheckter, que no tiene en mucha estima los méritos del piloto español y cree que está sobreprotegido y sobrevalorado por la prensa. El sudafricano, campeón del mundo en 1979 con Ferrari y subcampeón en 1977, reconoce eso sí su labor de la presente temporada, pero tiene claro que no es para nada aficionado de Fernando.

"Fernando es, obviamente, muy buen piloto. No me gustaron en absoluto algunas cosas que hizo en sus primeros años de trayectoria, pero es bueno, es agresivo, aunque no creo que sea tan bueno como algunos de la prensa dicen que es. Ahora está haciendo un buen trabajo, un gran trabajo diría incluso", reconoció Scheckter en una entrevista con Stats Perform.

Scheckter, faltaría más, no pone en duda el talento de Alonso, en su mejor momento con 7 podios en su haber a su edad; simplemente no considera que esté a la altura de la expectación que genera y de lo que mueve a nivel mediático. Siempre agresivo en pista, sin pelos en la lengua, al sudafricano no le gustaron algunas cosas que hizo el asturiano en sus primeros años, guiado por ese feroz hambre competitiva.

Ya en el ocaso de su carrera, aún así, Scheckter tampoco es fan, aunque sí envidia la capacidad de Alonso para disfrutar pese a la longevidad de su carrera: "Solía decir en el pasado que, si estaba disfrutando, era que no lo estaba intentado lo suficiente. Si disfrutas, lo intentas seguir haciendo un tiempo más ahora, así que quizá me apreté demasiado a mí mismo. Creo que es, más que nada, una cuestión personal de cada piloto".